Netflix, The Witcher 2. sezondan yeni görseller paylaştı! İşte o kareler

The Witcher 2. sezon heyecanla beklenirken çekimler de hız kesmeden sürüyor. Çekimlerden paylaşılan karelerde Ciri'nin eğitim aldığı bölge ve yeni kıyafetleri dikkat çekti. Netflix de The Witcher 2. sezon'dan ilk görselleri paylaşmaya devam ediyor. İşte Witcher 2. sezon detayları...