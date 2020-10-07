Netflix, The Witcher 2. sezondan yeni görseller paylaştı! İşte o kareler

The Witcher 2. sezon heyecanla beklenirken çekimler de hız kesmeden sürüyor. Çekimlerden paylaşılan karelerde Ciri'nin eğitim aldığı bölge ve yeni kıyafetleri dikkat çekti. Netflix de The Witcher 2. sezon'dan ilk görselleri paylaşmaya devam ediyor. İşte Witcher 2. sezon detayları...

The Witcher 2. sezon çekimlerinden görüntüler! İşte Ciri'nin kostümü

The Witcher 2. sezon heyecanla beklenirken, çekimlerden bir kare paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde Ciri karakterine hayat veren Freya Allan ve dublörü olduğu düşünülen kişi görülüyor. 

Ciri'nin Yeni Kostümü Görüldü

Set fotoğraflarında Ciri'nin yeni kostümüne ait ilk görüntüler de yer alıyor. Karakterin bulunduğu yere baktığımızda, Ciri'nin eğitime başladıktan sonraki anlardan biri olduğu anlaşılıyor. 2. Sezonda yeni Witcher'in yetiştirilme sürecini izleyeceğimizi ve Ciri'nin eğitimlerini göreceğimizi biliyorduk.

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Ciri'nin kostümüne baktığımızda, The Witcher 2. sezonda daha kısa kahverengi deri üst zırhı ve içine mavi bir gömlek giydiğini görüyoruz. Paylaşılan görüntüdeki ağaç dalları nedeniyle çok fazla ayrıntıyı anlayabilmek mümkün değil. 

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Netflix'ten Witcher Sezon 2 Açıklaması

Witcher'ın 2. sezonu için Netflix, "Çok satan fantastik kitap serisinden uyarlanan The Witcher, kader ve aileye dair epik bir hikayedir. Rivialı Geralt, yalnız bir canavar avcısı, insanların canavarlardan daha çarpık olduğu bir dünyada yerini bulmakta zorlanıyor. Ama kader onu güçlü bir sihirbaza, tehlikeli bir sırra sahip genç bir prensese doğru şiddetle savurduğunda, üçü gittikçe daha da dengesiz hale gelen Kıta'da yönlerini bulmayı öğrenmek zorundadır." ifadelerine yer verdi.

Netflix de The Witcher'ın 2. Sezonunda İlk Görselleri Paylaştı

Netflix, heyecanla beklenen The Witcher'ın ikinci sezonundan ilk görselleri paylaştı.  Çekimleri İngiltere'de devam eden diziden yayınlanan görsellerde Henry Cavill'ın canlandırdığı Geralt of Rivia karakteri yer alıyor.

Netflix, heyecanla beklenen The Witcher'ın ikinci sezonundan görselleri paylaşmaya devam ediyor. Dün Geralt of Rivia karelerinden sonra bugün Freya Allan'ın canlandırdığı Ciri karakterinin dönüşümün görüldüğü ilk kareler paylaşıldı.

Netflix, The Witcher'ın 2. Sezonundan Anya Chalotra'nın İlk Görsellerini Paylaştı

Netflix, The Witcher'in ikinci sezonun ana karakter üçlemesinin son iki görüntüsünü paylaştı. Son paylaşılan karelerde, Anya Chalotra'nın hayat verdiği Vengerberg'lü Yennefer yer alıyor.

Sodden Tepesi Savaşı'nın ardından zincirlenen büyücünün dönüşü görünüyor... Peki bu Yennefer'in kaderini nasıl etkileyecek?

The Witcher 2. Sezon Oyuncu Kadrosuna Eklenen Yeni İsimler

Yeni sezonda seriye pek çok yeni karakterin geleceğini ve hikayenin genişleyeceğini öğrenmiştik. Ciri rolünde Freya Allan, Geralt rolünde Henry Cavill ve Yennefer rolünde de Anya Chalotra, aynı şekilde rollerine devam ediyorlar.

Bu kemik kadro dışında seriye dahil olacak yeni isimler ise şöyle;

  • Coen rolünde Yasen Atour
  • Vereena rolünde Agnes Bjorn
  • Lambert rolünde Paul Bullion
  • Nivellen rolünde Kristofer Hivju
  • Eskel rolünde Thue Ersted Rasmussen
  • Lydia rolünde Aisha Fabienne Ross
  • Francesca rolünde Mecia Simson
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