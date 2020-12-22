Netflix, heyecanla beklenen The Gray Man'in çekimlerini erteledi

Koronavirüs vaka sayısının artması sinema sektörünü de etkiliyor. Amerika'da her geçen gün yükselen koronavirüs pozitif vaka sayısı The Gray Man'in çekimlerini ertelenmesine neden oldu. 18 Ocak tarihinde çekimlerine başlanılması planlanan yapımın bahar aylarında tamamlanması bekleniyordu. Yeniz tarihle ilgili açıklama yapılmadı.
Filmin şimdiden 200 milyon dolarlık bir bütçesi bulunuyor. Joe Russo'nun senaryosunu kaleme aldığı, Christopher Markus ve Stephen McFeely'nin senaryosunu elden geçirdiği The Gray Man, Mark Greaney'nin kitabından uyarlanıyor.
THE GRAY MAN OYUNCULARI KİMLER?
Filmin oyuncu kadrosunda Ryan Gosling ve Chris Evans'ın yanı sıra Ana De Armas, Wagner Moura, Jessica Henwick, Julia Butters ve Dhanush yer alacak.
THE GRAY MAN KONUSU NEDİR?
The Gray Man, James Bond filmleri tarzında olacak. Filmin konusu ise şöyle: CIA ajanı Court Gentry, sessiz ve profesyonel suikastleriyle yaşayan bir efsaneye dönüşmek üzeredir, ancak üstleri tarafından verilen bir kararla avlayandan avlanana dönüşür. Court Gentry'nin kendine kurulan komployu açığa çıkarması ise çok uzun sürmeyecektir. Her şeye rağmen müşterisinin hayatını kurtarmaya çalışan Gentry, eş zamanlı olarak kendi ailesinin emniyette olmasını da sağlamak zorundadır.
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