Netflix, heyecanla beklenen The Gray Man'in çekimlerini erteledi

Netflix'in merakla beklenen, en yüksek bütçeli yapımlarından The Gray Man filminin çekimleri ertelendi. Film çekimlerinin yapılması planlanan Kaliforniya'da koronavirüs vaka sayısı artınca Netflix prodüksiyonun en az iki hafta süreyle ertelenmesine karar verdi...