Netflix'in yeni Türk filmi Azizler: İşte fragmanı, konusu ve oyuncuları

Masum ve Bir Başkadır gibi filmlerin senaristi Berkun Oya'nın kaleminden yeni bir yapım "Azizler" geliyor. Netflix'in geçtiğimiz aylarda duyurduğu Türkiye özel içeriklerinden Azizler filminin fragmanı paylaşıldı. İşte fragmanı, konusu ve oyuncuları...