Netflix'in yeni Türk filmi Azizler: İşte fragmanı, konusu ve oyuncuları

Salgın nedeniyle bir çok proje vizyon yerine dijitale hızlıca yönelmeye başladı. 4 Aralık'ta "9 Kere Leyla" filminin Netflix'te yayınlanmasının ardından, bu kez de "Azizler", Netflix'te izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
AZİZLER FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Berkun Oya'nın senaristliğini üstlendiği, Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın yönettiği dram komedi filmi Azizler, 8 Ocak'ta Netflix'te olacak.
AZİZLER FİLMİ KONUSU
Aziz, hayatının zorlu bir döneminden geçen bir adamdır. Gençlik döneminde mesleği hakkında kurduğu hayallerden uzakta olan Aziz, sevmediği bir işe çalışır. Dört yıldır Burcu ile birlikte olan Aziz, artık ilişkisine bir son vermesi gerektiğini düşünür. Herkesten uzaklaşıp, yalnız kalmak isteyen Aziz'in karşısına bu sırada bir fırsat çıkar. Aziz'in yapması gereken tek bir şey vardır o da bir yalan söyleyip, bu yalanı sürdürmek. Ancak söylediği yalanın doğurduğu sonuçlar Aziz'in hayatının değişmesine neden olur.
AZİZLER FİLMİ OYUNCU KADROSU
Azizler filminde başrolleri Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya, İrem Sak, Fatih Artman ve Öner Erkan gibi isimler paylaşıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Hülya Duyar, Gülçin Santırcıoğlu ve Okan Yalabık da bulunurken; Bergüzar Korel ve Halit Ergenç de konuk oyuncu olarak filme katılıyor.
AZİZLER FİLMİ FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ
- Netflix'te Aralık ayında yayınlanacak dizi ve filmler belli oldu!
- Netflix'in yeni filmi 9 Kere Leyla yayınlandı! İşte oyuncuları, konusu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın