The Batman filmi vizyon tarihi ertelendi! İşte yeni vizyon tarihi

Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle bu sene gösterime girmesi planlanan birçok filmde ertelemeye gidiliyor. Gösterim tarihleri ertelenen filmler arasına yenileri de katılmaya devam ediyor.
THE BATMAN VİZYON TARİHİ ERTELENDİ
Robert Pattinson'ın başrolünde bulunduğu The Batman'in vizyon tarihi yeni bilgilere göre 2022'ye alındı. Filmin yeni vizyon tarihi şu an için 4 Mart 2022 olarak görülüyor.
Geçtiğimiz ağustos ayında Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı The Batman filminden ilk fragman paylaşılmıştı ve filmin çıkış tarihi olarak 2021 yılı işaret edilmişti.
ÇEKİMLER ROBERT PATTINSON'IN COVİD-19 OLMASI NEDENİ İLE DURMUŞTU
Filmin çekimleri daha önce hem koronavirüs salgını sebebiyle hem de Robert Pattinson'ın COVID-19 olması sebebiyle durdurulmuştu. Warner Bros tarafından alınan önlemler kapsamında çalışanlara her gün koronavirüs (Covid-19) testleri uygulanıyordu. Çekimlerin üçüncü gününde bir set çalışanında koronavirüse rastlandı ve çalışmalar durduruldu.
DUNE FİLMİ DE ERTELENDİ
Bu sene heyecanla beklenen filmler arasında Timothée Chalamet ve Zendaya'nın 'Dune' filmi yer alıyordu. Başta 18 Aralık 2020'de vizyona girmesi beklenen film, Collider'ın haberine göre 1 Ekim 2021'e ertelendi.
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