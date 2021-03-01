Netflix'in yeni dizisi Jupiter'in Mirası! İşte diziden ilk görüntüler

Frank Quitely'in özel çekimlerinden hayata geçen yeni Netflix dizisi Jupiter'in Mirası heyecanla bekleniyor. Yeni destansı süper kahraman dizisinden ilk görüntüler paylaşıldı.
Jüpiter'in Mirası Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?
Jüpiter'in Mirası, 7 Mayıs'ta tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayınlanacak.
Jüpiter'in Mirası Dizisi Konusu
Neredeyse yüzyıldır insanlığın güvenliğini sağlamalarının ardından dünyanın birinci nesil süper kahramanları, artık miraslarını devralmaları için çocuklarına güvenmektedir. Ancak değerlerini kanıtlamaya istekli olan genç süper kahramanlar, ebeveynlerinin efsanevi itibarlarına yakışır şekilde davranmakta ve kişisel standartlarını buna göre belirlemekte zorlanır.
Dünyanın En Büyük Süper Kahramanları
Sezonun en korkunç kötü adamı Karayıldız hayata geçerken, dünyanın en büyük süper kahramanlarından birinin oğlu Hutch (Ian Quinlan) ve dünyanın en büyük süper kahramanlarının kızı Chloe Sampson'ı (Elena Kampouris) ile tanışıyoruz.
1929'da ortaya çıkan Sheldon Sampson (Josh Duhamel) oğlu Brandon Sampson (Andrew Horton) ile bir araya geliyor. Son olarak, ilk nesil süper kahramanlar Lady Liberty / Grace Sampson (Leslie Bibb), The Utopian / Sheldon Sampson (Duhamel) ve Brainwave / Walter Sampson (Ben Daniels) ortaya çıkıyor.
Yürütücü Yapımcılar
Mark Millar, Frank Quitely, Lorenzo Di Bonaventura, Dan McDermott, Steven S. DeKnight, James Middleton, ve Sang Kyu Kim.
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