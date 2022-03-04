Netflix, Kullanıcılarına Büyük Bir İnteraktif Yarışma Sürprizi Hazırlıyor

Netflix, Nisan ayında Trivia Quest adlı günlük bir bilgi yarışması başlatarak interaktif medyada genişlemeye devam edecek. Program, popüler Trivia Crack oyununu temel alıyor ve Nisan ayı boyunca yarışmaya katılan herkes günde 24 soru yanıtlayarak bu yarışmaya katılabilecek. Sorular bilimden popüler kültüre kadar geniş bir yelpazeye yayılacak. Soruları yanıtlarken, Willy adlı sanal kahraman, kötü düşman Evil Rocky'nin elindeki rehineleri kurtaracak.
Yarışma programı, akıllı TV'lerde, medya oynatıcılarda, oyun konsollarında, bilgisayar tarayıcılarında, Android telefonlarda ve tabletlerde, iPhone'larda, iPad'lerde ve iPod Touch'larda izlenebilecek.
Netflix'in oyunlara verdiği önem her geçen gün artarken, rakipleri de boş durmuyor. Amazon, Prime Video platformunda kullanmak üzere, bir bulut oyun hizmeti olan Luna'ya ve kendi oyun stüdyosuna yatırım yapıyor. YouTube'un sahibi Google, oyun akış hizmeti Stadia'yı kullanıyor. Apple TV Plus'ta ise Apple Arcade abonelik hizmetleri sunuluyor.
Netflix'in oyunu, diğer servislerin aksine, standart plan kullanan Netflix kullanıcıları için ücretsiz olacak.
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