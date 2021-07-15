Netflix Orijinal Yapımlarını İptal Etmeye Doymuyor: Yeni Kurban Cursed Oldu

Birkaç gün önce 4 orijinal yapımını apar topar iptal ettiğini duyuran Netflix'te kıyım devam ediyor. Akış devinin son kurbanı, sadece tek bir sezon yayınlanan Cursed oldu.

Netflix'in Yeni Kurbanı Cursed Oldu!

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