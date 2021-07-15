Netflix Orijinal Yapımlarını İptal Etmeye Doymuyor: Yeni Kurban Cursed Oldu

Sadece birkaç gün önce 4 orijinal yapımını iptal ettiğini açıklayan Netflix'ten, bir iptal haberi daha geldi. Akış devi, geçen yıl yayınlanan ve Arthur efsanesinden ilham alan fantastik draması Cursed'i iptal ettiğini açıkladı.
Cursed'in iptali aslında sürpriz değil. Dizi neredeyse bir yıl önce yayınlandı; 2020'de ve bu yılın ilk yarısında ikinci sezonu hakkında hiçbir şey duymadık. Bu da, ikinci sezonun zaten pamuk ipliğinde olduğunu gösteriyordu. Yine de, dizinin hayranları için bu haberin hayal kırıklığı yaratacağı kesin.
Katherine Langford ve Gustaf Skarsgård'ın başrolleri paylaştığı Cursed'in ortak yaratıcılarından biri, Sin City, The Dark Knight Returns ve Daredevil: Born Again'in arkasındaki etkili çizgi roman yazarı Frank Miller'dı. Seri kötü yorumlar almadı ve kayda değer bir izleyici kitlesine de ulaştığı konuşuluyordu. Bu yüzden neden devamının gelmeyeceğini kestirmek biraz güç. Netflix'in de bu konularda açıklama yapmayı sevmediğini biliyoruz. Yani Cursed'in neden yolun sonuna erken geldiğini hiçbir zaman net olarak öğrenemeyeceğiz...
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