Netflix Orijinal Yapımlarını İptal Etmeye Doymuyor: Yeni Kurban Cursed Oldu

Birkaç gün önce 4 orijinal yapımını apar topar iptal ettiğini duyuran Netflix'te kıyım devam ediyor. Akış devinin son kurbanı, sadece tek bir sezon yayınlanan Cursed oldu.