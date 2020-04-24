Call of Duty: Warzone Hilecilerine "Hile Serbest" Cezası Geliyor

Çok oyunculu oyunların en can sıkıcı kısmının oyunda hile yapanların yer alması olduğu muhakkak. Oyun şirketleri hile yapanları engellemek için hile yaptığı tespit ettikleri kişileri düzenli olarak banlasalar veya güncelleme paketleri yayınlasalar da, hilede bulunanlar ya yeni bir profil ile oyuna dahil oluyor ya da güvenlik duvarını atlatmanın farklı bir yolunu buluyorlar. Bu sorunlardan bugüne kadar etkilenmeyen yok. Call of Duty Modern Warfare ve Warzone da bunlar arasında. Geliştirici şirket hile yapanları engellemek için bugüne kadar çok sayıda hamlede bulundu, fakat anlaşılan hiçbiri tutmayınca bu kez marjinal bir yöntem denemeye karar vermişler.
Geliştirici şirketin son hamlesi oldukça ilginç. Hile yaptığını tespit ettikleri kişileri banlamanın bir işe yaramadığını anlayan şirket, sonunda çareyi bu kişileri oyundan atmak yerine oyuna dahil olmalarına izin vermekte bulunmuş. Ancak kendi istediği şekilde.
Infinity Ward, Call of Duty Modern Warfare ve Warzone'da hile yaptığını tespit ettiği kişileri aynı sunucu üzerinde toplayacak ve hile yapanların birbirlerine karşı oynamalarına müsade edecek. Böylece hile yapanları da bir şekilde oyunda tutacak ve normal oyuncuları rahatsız etmelerini engelleyecek olan şirket, hilecileri birbirlerine kırdırmayı hedefliyor. Bunun ilginç bir cezalandırma yöntemi olduğu doğru, aynı zamanda da akıl dolu olduğunu kabul etmek gerek.
Infinity Ward, aynı zamanda elbette arka planda ek özel güvenlik güncellemelerini de geliştirmeye devam ediyor. Gelecek güncelleme ile bir dizi yeni güvenlik yaması sağlayacak olan şirket, 1 Nisan tarihine kadar 50 bin hesabı banlamış durumda. Bu rakam 14 Nisan'da 70 bin kişiye yükselmiş. Call of Duty Warzone'un toplamda 50 milyon aktif oyuncuya sahip olduğunu da söyleyelim.
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