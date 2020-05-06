Netflix'i Sarsan Extraction'ın Devamı da Gelecek

Netflix'te, belki de kimsenin beklemediği kadar büyük bir başarı elde eden film Extraction'ın devamı için kolların sıvandığı ortaya çıktı.

Extraction'ın Devamı Gelecek
Fotoğrarf: Jasin Boland

Netflix'teki aksiyon filmi Extraction'ın bir devam filminin (veya bir geçmiş hikayenin) çekileceği ortaya çıktı. Filmin senaryosunu yazan Joe Russo ve filmi birlikte yönettiği kardeşi Anthony, bir devam filmi yazmak için anlaşma yaptı.

Chris Hemsworth'un paralı asker Tyler Rake rolüne geri dönmesi ve aynı zamanda yönetmen Sam Hargrave'in de geri gelmesi umuluyor; ancak bunlarla ilgili kararlar, senaryo tamamlanmadan önce verilmeyecek. Joe Russo, Deadline'a verdiği bir röportajda yeni hikayenin filmin başına mı, yoksa sonuna mı geleceğine henüz karar vermediklerini söyledi.

Netflix'in en çok izlenen filmlerinden biri olması beklenen Extraction'ın başarısında, küresel salgın nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisi var.

Hargrave, Hemsworth ve Russo kardeşler daha önce Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame'de birlikte çalışmışlar, böylece Extraction'daki ortaklıklarının zeminini hazırlamışlardı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Tom Cruise, Elon Musk ve NASA'nın yardımı ile uzayda film çekecek
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon için yeni haber var mı?
7 Mayıs 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung Galaxy A10 cep telefonu dikkat çekiyor
8 Mayıs 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık ve cep telefonu fırsatı
Günün En çok Okunanları
Çocuğuna X Æ A-12 Adını Veren Elon Musk'tan Bir Şaşırtıcı Haber Daha
Türkiye'de Koronavirüs Kaynaklı Günlük Vaka Sayısı, Yine 2.000'i Geçti
Call of Duty: Warzone, Call of Duty Serisinin "Sabiti" Olacak
Google, iPhone ve iPad'lere Özel Önemli Bir Drive Güncellemesi Yayınladı
Koronavirüs Hastalarında Yeni Tehlike: Sessiz Hipoksi

 

 