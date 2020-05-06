Netflix'i Sarsan Extraction'ın Devamı da Gelecek

Netflix'teki aksiyon filmi Extraction'ın bir devam filminin (veya bir geçmiş hikayenin) çekileceği ortaya çıktı. Filmin senaryosunu yazan Joe Russo ve filmi birlikte yönettiği kardeşi Anthony, bir devam filmi yazmak için anlaşma yaptı.
Chris Hemsworth'un paralı asker Tyler Rake rolüne geri dönmesi ve aynı zamanda yönetmen Sam Hargrave'in de geri gelmesi umuluyor; ancak bunlarla ilgili kararlar, senaryo tamamlanmadan önce verilmeyecek. Joe Russo, Deadline'a verdiği bir röportajda yeni hikayenin filmin başına mı, yoksa sonuna mı geleceğine henüz karar vermediklerini söyledi.
Netflix'in en çok izlenen filmlerinden biri olması beklenen Extraction'ın başarısında, küresel salgın nedeniyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının da etkisi var.
Hargrave, Hemsworth ve Russo kardeşler daha önce Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame'de birlikte çalışmışlar, böylece Extraction'daki ortaklıklarının zeminini hazırlamışlardı.
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