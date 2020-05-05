Apple CEO'su Tim Cook, 1918 İspanyol Gribi Salgınını Hatırlattı

Apple CEO'su Tim Cook pazar günü Ohio State'in 2020 mezun sınıfına sanal bir diploma töreni adresi verdi ve özel etkinlik için bir araya gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.
Ohio State yetkilileri, korona virüsü salgını nedeniyle bir sanal diploma tören yapacağını 3 Nisan'da duyurmuştu. Cook, bir yüzyıl öncesine giderek, o zamanın gelecekteki başkanı Franklin D. Roosevelt'in, havacı Amelia Earhart'ın ve şair T.S. Eliot'ın 1918'deki grip salgınıyla mücadelesinden bahsetti. Cook, şunları söyledi:
"Hala çerçevenin içindeyken tüm resmi görmek zor olabilir, ancak umarım bu nadir durumları bir onur rozeti olarak giyersiniz.
Tarihi meydan okuma zamanlarını karşılayanlar, başkalarının yaşamları üzerinde en büyük etkiyi bırakanlardır.
Hayat, her yaşta hikayemizin tek yazarı olmadığımızı hatırlatmanın sinir bozucu bir yolunu bulur. İstesek de istemesek de kredimizi koşullarımız olarak adlandırılan zor ve bencil bir ortakla paylaşmalıyız.
Ve ışıltılı planlarımız sık sık olduğu gibi dağıldığında, ki çoğu zaman olur ve en sevgili umutlarımız altüst olduğunda, ki bazen olur, bir seçeneğimiz kalıyor. Asla olmayacak bir şeyin kaybını lanetleyebiliriz... Ya da sahip olduklarımız için minnetar olabilir, gözlerimizi kendimiz için yazmakta olduğumuz hikayeden kaldırıp, tekrar dünyaya döndürebiliriz."
Cook, konuşmasında 1998'de Apple'da işe alınıp Steve Jobs ile çalışmaya başlamasından ve Jobs'un ölümünün kendisinde yarattığı üzüntüden de bahsetti.
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