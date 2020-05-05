Apple CEO'su Tim Cook, 1918 İspanyol Gribi Salgınını Hatırlattı

Apple CEO'su Tim Cook, mezunlara internet üzerinden yaptığı konuşmada 1918'de yaşanan büyük İspanyon Gribi salgınını hatırlattı ve moral verdi.

Cook, 1918 İspanyol Gribi Salgınını Hatırlattı

Apple CEO'su Tim Cook pazar günü Ohio State'in 2020 mezun sınıfına sanal bir diploma töreni adresi verdi ve özel etkinlik için bir araya gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Ohio State yetkilileri, korona virüsü salgını nedeniyle bir sanal diploma tören yapacağını 3 Nisan'da duyurmuştu. Cook, bir yüzyıl öncesine giderek, o zamanın gelecekteki başkanı Franklin D. Roosevelt'in, havacı Amelia Earhart'ın ve şair T.S. Eliot'ın 1918'deki grip salgınıyla mücadelesinden bahsetti. Cook, şunları söyledi:

"Hala çerçevenin içindeyken tüm resmi görmek zor olabilir, ancak umarım bu nadir durumları bir onur rozeti olarak giyersiniz.

Tarihi meydan okuma zamanlarını karşılayanlar, başkalarının yaşamları üzerinde en büyük etkiyi bırakanlardır.

Hayat, her yaşta hikayemizin tek yazarı olmadığımızı hatırlatmanın sinir bozucu bir yolunu bulur. İstesek de istemesek de kredimizi koşullarımız olarak adlandırılan zor ve bencil bir ortakla paylaşmalıyız.

Ve ışıltılı planlarımız sık sık olduğu gibi dağıldığında, ki çoğu zaman olur ve en sevgili umutlarımız altüst olduğunda, ki bazen olur, bir seçeneğimiz kalıyor. Asla olmayacak bir şeyin kaybını lanetleyebiliriz... Ya da sahip olduklarımız için minnetar olabilir, gözlerimizi kendimiz için yazmakta olduğumuz hikayeden kaldırıp, tekrar dünyaya döndürebiliriz."

Apple CEO Tim Cook - Ohio State University Commencement AddressApple CEO Tim Cook - Ohio State University Commencement Address
Apple CEO Tim Cook delivered a virtual commencement address today to thousands of graduates of The Ohio State University. Cook advised graduates to “build a better future than the one you thought was certain." Full story:

Cook, konuşmasında 1998'de Apple'da işe alınıp Steve Jobs ile çalışmaya başlamasından ve Jobs'un ölümünün kendisinde yarattığı üzüntüden de bahsetti.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Tom Cruise, Elon Musk ve NASA'nın yardımı ile uzayda film çekecek
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel 5. sezon için yeni haber var mı?
7 Mayıs 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung Galaxy A10 cep telefonu dikkat çekiyor
8 Mayıs 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık ve cep telefonu fırsatı
Günün En çok Okunanları
Şimdiki nesil hepsini bilmez! Sizi eski günlere götürecek nostaljik 20 ürün
Telefon Piyasası, COVID-19 (Koronavirüs) Salgınının Etkilerini Yaşıyor
WhatsApp Telekonferans Nasıl Yapılır? Açıkladık...
Bir Büyük Organizasyon Daha, Koronavirüs Sebebiyle İptal Edildi
Intel'den, Comet Lake Uyumlu Z490 Anakartlar İçin Rocket Lake Müjdesi

 

 