Netflix'ten, Sevilen Dizi The Crown İçin 6. Sezon Sürprizi

Başlangıçta 6 sezon olarak planlanan, sonra 5 sezona indirilen sevilen Netflix orijinal dizisi The Crown, görünüşe bakılırsa tekrar orijinal plana geri döndü.

  • Levent Öztürk
The Crown için 6. sezon sürprizi
Netflix

Bu yılın başlarında, Netflix'in en büyük dizilerinden biri olan The Crown'ın beşinci sezonun ardından sona ereceği ortaya çıkmıştı. Ancak bu durum değişmiş gibi görünüyor. Dizinin yaratıcısı ve yazarı Peter Morgan'ın en baştaki altı sezonluk Kraliyet Ailesi draması planları gerçek oluyor.

Morgan'ın Variety'ye yaptığı açıklamada belirttiğine göre beşinci sezon için senaryolar tartışılmaya başlandığında, hikayenin zenginliğini ve karmaşıklığını hakkıyla iletebilmek için ilk plana geri dönerek 6 sezon çekmeleri gerektiğine karar verildi. Ancak Morgan, tekrar altı sezon planına dönülmesinin hikayeyi günümüze yaklaştırmayacağını, sadece aynı zaman diliminin daha detaylı bir şekilde anlatılmasını sağlayacağını belirtmeyi de ihmal etmiyor.

The Crown bittiği zaman, Kraliçe Elizabeth II'nin 2000'lerin başına kadar olan hikayesini anlatmış olacak. Başka bir deyiş ile Prens Harry ve Meghan Markle'ın Kraliyet Ailesi'nden ayrılmaları gibi daha yakın zamanlı olaylara dokunulmayacak.

Dizinin dördüncü sezon çekimleri, Covid-19 salgının hemen öncesinde tamamlanmıştı ve 2020'nin ilerleyen dönemlerinde Netflix'e gelmesi bekleniyor. Bu sezon ile Olivia Colman'ın Kraliçe Elizabeth II'yi oynadığı iki sezon sona ermiş olacak ve son iki sezonda bu önemli rolü Imelda Staunton üstlenecek.

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