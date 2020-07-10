OnePlus Nord Görüntüleri Sızdı! İşte OnePlus Nord, Özellikleri ve Fiyatı

OnePlus'un beklenen yeni akıllı telefonu OnePlus Nord, bu kez fotoğraflarıyla sızdı. İşte şirketin yeni telefonu OnePlus Nord böyle olacak.

  • Ercan Uğurlu
OnePlus Nord Görüntüleri Sızdı!

OnePlus'ın yeni akıllı telefonu Nord, kısa bir süre önce ortaya çıkmış ve ismi sebebiyle de Skyrim oyuncularının dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmıştı. Ana yurtları Skyrim olan cesur savaşçılar ve aynı zamanda Tamriel'e ayak basan ilk insanlar olan Nord'lara göndermede bulunan OnePlus, yeni telefonunun bütçeye uygun bir model olacağını da açıklamıştı.

Daha önce OnePlus kurucu ortağı Cal Pei'nin OnePlus Nord'un 500 doların altında bir fiyatla satışa çıkacağını söylemesinin ardından, şirket CEO'su Pete Lau da OnePlus Nord'u doğruladı ve Nord için "son yıllarda 500 doların altındaki ilk ürünümüz olacak," demişti. Şimdi ise OnePlus Nord, fotoğraflarla ortaya çıktı.

OnePlus Nord Özellikleri Neler?

Ortaya çıkan fotoğraflara göre OnePlus Nord, 4 kameralı bir akıllı telefon olacak. Arka tarafta dikey şekilde yerleştirilen alanda 4 kamera bulunurken, telefonun ön yüzünde de 2 ön kamera yer alacak. Arka kameraların; 48 MP ana kamera, 8 MP geniş açılı lens, 5 MP makro modülü ve 2 MP derinlik sensörü şeklinde olacağı söyleniyor.

OnePlus Nord Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Nord'un diğer bilinen özellikleri arasında ise 6.55 inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran, 6 GB RAM, 128 GB hafıza ve Snapdragon 765G işlemci bulunuyor. Tüm bunların doğru olup olmadığını ve telefonun tüm özelliklerini ise çok kısa bir süre sonra öğreneceğiz. Zira OnePlus Nord, büyük bir aksilik olmazsa 21 Temmuz'da tanıtılacak.

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