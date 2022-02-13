Netflix'in Marvel Dizileri, İşte Bu Tarihte Netflix'e Veda Edecek!

Disney'in Netflix ile işbirliği yıllar önce sona erdi ama Marvel dizileri o zamandan beri Netflix'te yayınlanmaya devam ediyor. Ama artık bu diziler, platformu terk ediyor.
Netflix, izleyicilerine Marvel lisanslı Netflix orijinallerinin 1 Mart'ta yayından kalkacağını söyledi. Daredevil, Jessica Jones ve The Punisher gibi dizileri izlemek istiyorsanız hızlı davranmanız gerekecek. Netflix'İn bu konuda yaptığı uyarılar, yalnızca bazı cihazlarda ve yalnızca bir profilde bir diziyi ilk kez izlediğinizde görünüyor.
Dizilerin Disney'e ait Disney+ üzerinde geri dönüp dönmeyeceği veya ne zaman döneceği belli değil. Disney, 2017 yılında Disney+'a dönüşecek olan hizmeti duyurduğu sırada Netflix'ten uzaklaşacağının sinyallerini zaten vermişti ve daha sonra 2019 yılında son diziler iptal edilmişti. Disney, kendi hizmetleri için Marvel'i çekici bir etken olarak kullanmak istiyor ve bu dizilerin Netflix'te kalması kesinlikle bu amaca ulaşmaya yardımcı olmayacaktır.
Bahsi geçen dizilerin nereye gidecekleri merak konusu. Netflix orijinalleri, "kötü dil ve şiddet içermekten kaçınmayan" "yetişkin" dizileri olarak dikkat çekiciydi. Bu kategori, Disney+'ın genel olarak odaklandığı PG derecelendirmesiyle pek uyumlu değil ve diziler bu yüzden yerine Hulu'ya taşınabilir.
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