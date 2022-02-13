Netflix'in Marvel Dizileri, İşte Bu Tarihte Netflix'e Veda Edecek!

Netflix üzerindeki son Marvel dizileri de yayından kalkmak üzere. Akış devi, bu dizileri izleyebileceğiniz son tarihi açıkladı ve bu tarih, hiç de uzakta değil...

13 Şubat 2022 20:22

Levent Öztürk