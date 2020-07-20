Netflix, Şimdiye Kadarki En Pahalı Filmi The Gray Man İçin Düğmeye Bastı

Netflix, bugüne dek çekilen en yüksek bütçeli filmi olması beklenen The Gray Man için düğmeye bastı. Üstelik kameranın arkasında, Avengers: Endgame'in efsane yönetmenlerinin oturacağı da kesinleşti.

  • Levent Öztürk
Netflix'in en pahalı filmi geliyor: The Gray Man
Comic-Con 2019'da Joe ve Anthony Russo

Netflix'in ilk 200 milyon dolar üzerindeki filmi, Avengers: Endgame ve Infinity War yönetmenleri Joe ve Anthony Russo'nun elinden çıkacak. Deadline tarafından bildirilene göre The Gray Man'de, Ryan Gosling ve Chris Evans düello yapan suikastçılar olarak birbirlerine karşı oynayacaklar. Mark Greaney'in popüler kitap serisini temel alan film, James Bond filmi ölçeğinde bir aksiyon yapımı olmayı hedefliyor.

Bunun Netflix için cesur bir hedef olduğu rahatlıkla söylenebilse de, Russo kardeşlerin yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği Extraction, The Old Guard ve 6 Underground gibi başarılı örneklerin ardından firmanın büyük yapımlara daha fazla yatırım yaptığını görmek şaşırtıcı değil. Bright gibi pek başarılı olamayan yüksek bütçeli filmlerin bile, Netflix'in daha fazla üye kazanmasına yardımcı oldukları da unutulmamalı.

Ayrıca firma, salgın kaynaklı başarısını da sürdürüyor. Artık sinemaya gidilememesi – hatta dışarıda güvenli bir şekilde yapılabilecek neredeyse hiçbir etkinliğin bulunmaması – akış hizmetlerini varsayılan eğlence seçeneği haline getirdi. Netflix geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada son çeyrek raporunu yayınlamış ve yakaladığı ivmeyi gözler önüne sermişti.

Eğer bir sorun çıkmazsa, The Gray Man'in çekimlerinin Covid-19 sınırlamalarına bağlı olarak bu güz mevsimi veya önümüzdeki bahar mevsiminde başlaması planlanıyor.

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