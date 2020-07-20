Netflix, Şimdiye Kadarki En Pahalı Filmi The Gray Man İçin Düğmeye Bastı

Netflix, bugüne dek çekilen en yüksek bütçeli filmi olması beklenen The Gray Man için düğmeye bastı. Üstelik kameranın arkasında, Avengers: Endgame'in efsane yönetmenlerinin oturacağı da kesinleşti.