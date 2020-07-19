Google, Uygulamalarınızı İzin Bile İstemeden İzliyor Olabilir

Google, telefonlarında izlenmek istemeyen kullanıcılarını bile izlediği iddiasıyla, bir kez daha mahkemeye taşınıyor.

Google, Uygulamalarınızı İzinsiz İzliyor Olabilir

Google, veri paylaşmadığını sanan kullanıcılardan bile veri topladığı iddiasıyla büyük bir dava ile karşı karşıya.

Teknoloji devi, izlemenin dışında kalmayı tercih eden kullanıcıların mobil uygulama kullanımını izlemeye devam etmek ile suçlanıyor. Hukuk firması Boies Schiller Flexne tarafından açılan dava, "toplu dava" olma statüsü kazanmaya çalışıyor. Bu gerçekleşirse, Google'ın durumdan etkilenenler için büyük miktarlarda tazminat ödemesi gerekebilir.

İddiaya göre Google, hesap ayarlarındaki "Web ve uygulama etkinliği" izleme seçeneklerini kapatsanız bile Firebase yazılımı yoluyla hangi hizmetlere erişildiğini izlemeye devam ediyor. Popüler uygulamaların arka planında çalışan Firebase, bir yazılım aracı takımı ve kullanıcılara push bildirimleri ve reklam ulaştırmakta kullanılıyor. Firebase, kullanıcı verilerini ve uygulama bilgilerini de depoluyor.

Ancak Kaliforniya Kuzey Bölgesi ABD Bölge Mahkemesi'nde açılan davaya göre Google, bu verileri belirli uygulamalardaki hataları izlemek ve geliştirmeler yapmak, aynı zamanda kişisel reklamlar sunmak için de kullanıyor.

Google, açılan davayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Boies Schiller Flexner, birkaç hafta önce Google Chrome'un milyonlarca kullanıcıyı gizli modda dahi izlediğine dair bir dava daha açmıştı.

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