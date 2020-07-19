Netflix Zaferini İlan Etti, 2021 Yılı İçin Müjdeyi Verdi

HBO Max ve Peacock'ın da sahneye adım atması ile beraber video akış hizmetlerinde rekabet artsa da, Netflix 2020'nin ikinci çeyreği için beklentilerini geçmeyi başardı ve yapılan son açıklamaya göre, şu anda Dünya genelinde 192 milyon ücretli üyesi bulunuyor. Ayrıca yatırımcılara gönderilen çeyreklik mektup, mobil uygulama TikTok'tan da bir rakip olarak bahsediyor.
Raporda, üyeliklerin bu yılın başlarında nasıl bir sıçrayış yaşadığı da dikkat çekiyor. Küresel Koronavirüs salgınıyla beraber insanların eve kapanmalarının etkisiyle, 2019 yılının tamamında 28 milyon üye kazanılmışken, bu yılın sadece ilk altı ayında 26 milyon yeni üye hizmete dahil oldu. Ancak firma bunun sonucu olarak 2020'nin ikinci yarısında bir önceki yıla göre daha az büyüme beklediğini belirtiyor.
İkinci çeyrek gelir raporundaki en sürpriz ise, yeni bir liderlik yapısı ile ilgiliydi: Baş içerik sorumlusu Ted Sarandos, co-CEO olarak Reed Hastings'e katılacak ve kurulda bir koltuğa sahip olacak.
Ancak salgın Netflix'i hiç vurmamış da değil. Firmanın söylediğine göre durdurulan yapımlar dolayısıyla 2021 yılında pek çok orijinal yapımın yılın ikinci yarısında ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak yine de toplam orijinal içerik sayısının 2020'den daha fazla olacağı bilgisi de notlar arasında yerini alıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın