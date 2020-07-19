Netflix Zaferini İlan Etti, 2021 Yılı İçin Müjdeyi Verdi

Netflix, 2020'deki tüm sorunlara rağmen büyümesine daha önce görülmemiş bir hızla devam ediyor. Açıklanan son rapor, akış hizmeti devinin bugün geldiği noktayı çok net bir biçimde görmemizi sağlıyor.