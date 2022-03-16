Zelensky'nin Oynadığı Servant of the People Dizisi, Netflix'e Geri Döndü

Netflix, Ukrayna devlet başkanı Zelensky'nin oynadığı ve sonrasında seçimi kazandığı dizisi Servant of the People'ı platformunda yayınlamaya başladı.

  • Levent Öztürk
Servant of the People, Netflix'e Geri Döndü

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Pokémon Go Artık Türkçe!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
Rusya Tarafından İşgal Edilen Ukrayna, Şimdi de CaddyWiper ile Savaşıyor
Yeni İnsanlı Ay Keşif Aracı FLEX, Çölde Yapılan Testleri Başarıyla Geçti
NFT Kazası: Milyon Dolarlık NFT, Dikkatsizlik Nedeniyle Bedavaya Gitti
Nöromorfik Bilgisayarlar Geliyor: Geleceğin En Güçlüsü Olacaklar!
Google, 7 Yıl Önce Beta Olarak Sunduğu Domains'i Nihayet Beta'dan Çıkarttı

 

 