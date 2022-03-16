Zelensky'nin Oynadığı Servant of the People Dizisi, Netflix'e Geri Döndü

Netflix, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin hicivli komedi dizisi Servant of the People'ı ABD'deki kütüphanesine yeniden ekledi. Üç sezonluk dizi daha önce 2017 ve 2021 yılları arasında akış hizmetinde izlenebiliyordu, ancak geçtiğimiz yıl kaldırılmıştı. Şimdiyse Netflix, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ışığında, dizinin 16 Mart'ta geri döndüğünü doğruladı.
Servant of the People, ülkesindeki hükümet yolsuzluğunu kınayan viral bir videoda yer aldıktan sonra beklenmedik bir şekilde Ukrayna devlet başkanı olan (o sıralarda komedyen olan Zelensky tarafından oynanan) bir lise öğretmeninin siyasi maceralarını anlatıyor.
Dizi, mucizevi bir ironiyle Zelensky'nin gerçek hayatta 2019'da Ukrayna devlet başkanı görevine seçilmesiyle sona erdi. Bu seçimlerde, Servant of the People (Halkın Hizmetkarı) olarak da adlandırılan yeni bir siyasi partinin bayrağı altında yarıştı ve seçimi kazandı.
Hollywood Reporter, İsveçli bir televizyon grubu Eccho Rights'ın Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sırasında dizinin küresel dağıtımını üstlendiğini bildirdi. Birleşik Krallık'taki Kanal 4, şu anda Eccho Rights'tan Servant of the People'a lisans veren yayıncılar arasında yer alıyor, bu nedenle dizi Netflix'in pek çok ülkedeki sürümünde bulunmuyor.
Eccho yönetici ortağı Nicola Söderlund, dizinin bu ay piyasaya geri döndüğünü açıklayan duyurusunda şunları söyledi: "Zelensky ve Ukrayna halkının karşı karşıya olduğu gerçek dünya senaryosu, dizinin komedisinden çok daha korkunç ve dehşet verici olsa da, gerçek dünyadaki durumla bariz paralellikler var ve Servant of the People büyüleyici, önemli ve tarihi bir televizyon eseri."
Zelensky'nin komedi dizisinin ABD'de Netflix'e yeniden eklenmesi, Ukrayna devlet başkanının ABD Kongresi'ne seslendiği günle aynı zamana denk geliyor. Netflix, daha önce Rusya'daki tüm hizmetlerini askıya almış ve gelecekteki tüm projelerini durdurduğunu açıklamıştı.
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