Netflix'in Uygulamasına İlk Oyunlar Geldi; Ama Bizim İçin Değil!

Netflix'in oyun alanına girme çabasını ilk kez Mayıs 2021'de duymuştuk. Bu girişimle ilgili söylentiler Temmuz ayında tekrar ortaya çıktı ve bu sefer 2022 planlarına dair ipuçları verildi. Bundan bir hafta sonra, Netflix'in kendisi haberleri doğruladı ve gerçekten de oyun alanına giriş yapacağını söyledi. Ancak hizmetine dahil olacak oyunların ek bir ücret ödemeden geleceği dışında pek bir ayrıntı açıklanmadı. Ve şimdi şirket, oyun hizmetini, şu anda sadece Polonya'da da olsa, Android uygulamasında test etmeye başladı.
Netflix Polonya'nın Twitter hesabının açıkladığı üzere firma, ülkede oyun hizmetini başlattı. Şu anda, Stranger Things: 1984 ve Stranger Things 3: The Game olmak üzere yalnızca iki oyun bulunuyor. Bu oyunların, Netflix'in Stranger Things fikri mülkiyetine dahil oldukları ve Google Play Store'da zaten mevcut oldukları düşünüldüğünde mantıklı seçimler oldukları rahatlıkla söylenebilir.
Netflix'in oyunları nasıl dağıtacağına dair daha fazla yanıtı da burada alıyoruz. Yukarıdaki ekran görüntülerinde de görülebileceği gibi oyunlar, temel olarak bir yükleyici görevi görecek olan Netflix uygulamasının içinde görüntülenecek. Oyunu, Play Store'dan indirdikten sonra, doğrudan Netflix uygulamasının içinden başlatabileceksiniz.
Stranger Things 3: The Game'in Google Play Store'da 9.99 dolar fiyata sahip olduğunu unutmamak da fayda var. Ancak Netflix abonesiyseniz her iki oyunu da ücretsiz olarak indirebileceksiniz ve bu da mobil oyunlarla ilgilenenler için oldukça iyi bir maddi tasarruf olacaktır. Netflix, hizmetindeki hiçbir oyunda reklam veya uygulama içi satın alma olmayacağını da onaylamış durumda.
Ayrıca firma, bunun bu girişimdeki ilk adımı olduğunu da vurguladı. Hizmetin daha fazla ülkede ve platformda ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil. Firmanın ilerleyen zamanlarda hizmetine Netflix dışı IP ekleyip eklemeyeceği de henüz bilinmeyen detayların arasında yer alıyor...
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