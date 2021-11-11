Netflix Uygulamasına TikTok Dokunuşu: Kids Clips Özelliği Geliyor!

Netflix, uygulamasına TikTok tarzı kısa 'Kids Clips' beslemesini getiriyor. Bu seçenek seçilen bazı ülkelerde aktif olmaya başladı bile...

Netflix Uygulamasına TikTok Dokunuşu: Kids Clips

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Netflix Uygulamasına TikTok Dokunuşu: Kids Clips Özelliği Geliyor!
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