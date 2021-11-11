Netflix Uygulamasına TikTok Dokunuşu: Kids Clips Özelliği Geliyor!

Netflix, özellikle genç izleyicilerini hedefleyen ve TikTok'tan ilham alan yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Bu özellik "Kids Clips" adını taşıyor ve ilk aşamada iOS kullanıcılarına sunulacak. Kids Cip, genç izleyicilerin izleyecek bir şeyler bulmalarına yardımcı olmayı hedefliyor. Bu özellik, Netflix'in bu yılın başlarında başlattığı komedi beslemesi Fast Laughs'ı temel alıyor.
Ancak Fast Laughs'tan farklı olarak, Kids Clips videoları dikey yerine yatay olacak ve tüm ekranı kaplayacak. Ayrıca, çocuklar bir seferde yalnızca 10 ila 20 klip izleyebilecekler. Netflix her gün platformda mevcut olan dizi ve filmlerin yanı sıra gelmesi planlanan gelecekteki filmler hakkında yeni klipler ekleyecek.
Netflix'in Kids Clips özelliğini hala bir "test" olarak nitelendirdiğini ve henüz tüm kullanıcılarına sunmayacağı bildiriliyor. Şu an için ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve Latin Amerika dahil olmak üzere belirli pazarlarda kullanıma sunuluyor.
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