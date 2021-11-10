Netflix, 1 Hafta Önce Android'e Sunduğu Netflix Oyunlarını iOS'a da Getirdi

Netflix, oyunlarını Android kullanıcılarına sunduktan sadece bir hafta sonra, iPhone ve iPad kullanıcılarına da sunmaya başlıyor. Kullanıcılar, daha önce buradaki haberimizde söylediğimiz gibi, oyunları App Store'dan indirebilecek. Başka bir deyişle Netflix uygulaması içinden indirme yapmak, App Store kuralları nedeniyle mümkün değil.
Bugünden itibaren, Netflix iOS ve iPadOS uygulamalarında indirmek için bir oyun seçebileceğiniz özel bir bölüm görmeye başlayacaksınız. Oyunları Netflix uygulamasından başlatabileceksiniz. İster oradan ister doğrudan iPhone veya iPad'inizde açın, oynamadan önce Netflix hesabınızı doğrulamanız gerekecek.
İlk oyunlar, Android'de sunulan oyunlarla aynı: Stranger Things 1984, Stranger Things 3, Shooting Hoops, Teeter Up ve Card Blast. Bu oyunları, her iki platformda da Nintendo Switch ve PC'ye de gelecek olan Hextech Mayhem: A League of Legends Story'nin takip etmesi bekleniyor.
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