Netflix, 1 Hafta Önce Android'e Sunduğu Netflix Oyunlarını iOS'a da Getirdi

Netflix, Netflix Oyunlarını Android kullanıcılarının emrine sunmasından sadece 1 hafta sonra, iOS kullanıcılarına da bekledikleri müjdeyi verdi!

Netflix Games, iOS'u fazla bekletmedi

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Netflix, 1 Hafta Önce Android'e Sunduğu Netflix Oyunlarını iOS'a da Getirdi

 

 