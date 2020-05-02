Netflix'te Yayınlanan Dizinin 1 Bölümü, RTÜK Kararı İle Kaldırıldı

Netflix'te yayınlanan Designated Survivor dizisinin yayınlanan 1 bölümü, yalnızca Türkiye'de, RTÜK verilen karar sonrasında yayından kaldırıldı.

  • Ercan Uğurlu
Netflix Dizisi Designated Survivor'a RTÜK Çelmesi

Bundan kısa bir süre önce "Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik" ile birlikte RTÜK denetimine bağlanan Netflix, büyük ses uyandıran ilk yasağını yedi. RTÜK, Netflix'te yayınlanan Designated Survivor dizisini filtreden geçirdi ve 1 bölümünü yayından kaldırma kararı aldı. Netflix de, bölümü yayından kaldırdı.

Fatih Turan Kimdir?

Eğer Designated Survivor dizisini takip ediyor ve 2'inci sezonun 7'inci bölümünü izlemek için Netflix kütüphanenizde bir yukarı bir aşağı dolaşıyorsanız, bilin ki o bölüm oynatılamıyor. RTÜK tarafından kaldırılan 7'inci bölüm, diğer ülkelerde ise Netflix'te yer almaya devam ediyor.

RTÜK'ün dizinin ilgili bölümünü kaldırmasındaki sebep ise, dizinin o bölümünde Kiefer Sutherland tarafından canlandırılan ABD Başkanı Tom Kirkman ile oyuncu Troy Caylak tarafından canlandırılan Fatih Turan isimli Türkiye Cumhurbaşkanı'nın karşı karşıya gelmesinden kaynaklanıyor.

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