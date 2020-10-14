Netflix'ten Yeni Bir Sherlock Sürprizi Daha Geliyor

Netflix, görünüşe göre Sherlock Holmes projelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Netflix 'Sherlock Junior' adında bir başka Netflix Orijinal filmi üzerinde çalışıyor. İşte gelmeye başlayan ilk bilgiler...