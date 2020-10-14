Netflix'ten Yeni Bir Sherlock Sürprizi Daha Geliyor

Netflix bir süre daha Sherlock Holmes işinde kalmaya istekli görünüyor. 23 Eylül'de Netflix'te yayınlanan Enola Holmes, ünlü dedektifin kız kardeşini öne çıkardı ve platformun şimdiye kadarki en büyük prömiyerlerinden biri olarak rekorlar kırmaya devam etti.
Netflix'in önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceği yeni Sherlock Holmes projesi Sherlock Junior'dan ilk bilgiler de gelmeye başladı. Filmi kimin yöneteceği ya da hangi oyuncuların yer alacağı henüz belli değil .
FİLMİN SENARYOSU EHREN KRUGER VE MATT KUZMA'NA AİT
Projeye eklenen iki yazarın ismi paylaşıldı. Filmin senaryosu Ehren Kruger ve Matt Kuzma ikilisine emanet edildi. Ehren Kruger, Disney'yin kısa süre önce yeniden çekilen Dumbo versiyonu, Halka, Transformers: Age of Extinction ve Çığlık 3 gibi birçok popüler filmin senaryo kısmında yer almıştı.
Yapımın ne zaman yayınlanacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak tahminler 2021 yılının ortalarında çıkacağı yönünde.
KONUSU NE OLACAK?
Whats on Netflix'in haberine göre proje zaten bir süredir Netflix'in gündemindeydi ve yazarların bulunmasıyla birlikte ilk adımlar atılış oldu. Filmde Sherlock Junior, tuhaf bir kayboluşun ve kasabalarındaki cadı lanetinin ardındaki gizemi çözmek için John Watson ile bir araya geliyor ve ikili yeni maceralara atılıyor.
ENOLA HOLMES FİLMİ KONUSU NEYDİ?
1884 İngiltere'sinde Dünya değişmek üzeredir. On altıncı doğum gününün sabahında Enola Holmes, uyanır ve annesinin kaybolduğunu fark eder. Arkasında garip doğum günü hediyeleri bırakan annesinin nerede olduğu ile ilgili tek bir ipucu bulunmamaktadır. Özgürce geçirdiği çocukluğunun ardından, Enola kendini Sherlock ve Mycroft'un bakımı altında bulur. Ağabeylerinin tek isteği ise Enola'nın okula geri dönmesi ve düzgün bir şekilde okulunu bitirmesidir. Bu isteği reddedip Londra'ya kaçan Enola annesini bulmaya kararlıdır. Fakat Enola'nın bu yolcuğu onu kaçak bir Lord'un izini sürmesine ve bunun arkasında yatan gizemi aydınlatmasına kadar götürecektir.
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