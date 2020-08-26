Enola Holmes'tan ilk fragman geldi! İşte Enola Holmes filmine dair her şey

Stranger Things'teki Eleven rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Millie Bobby Brown'ın, Sherlock Holmes'un kız kardeşini canlandırdığı Enola Holmes filminden ilk fragman geldi. Netflix açıkladığı tarihe göre film için geri sayım başladı. İşte Enola Holmes filminin konusu, oyuncuları...

Enola Holmes'tan ilk fragman geldi! İşte Enola Holmes filmine dair her şey

Netflix filmlerine bie yenisi ekleniyor. Enola Holmes filmi Netflix'te izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Kitaptan uyarlama olacak dizi Enol Holmes, yakından tanınan Sherlock ile Mycroft'ın kardeşidir. Güçlü bir genç kadın olarak izleyeceğimiz Millie Bobby Brown'a filmde Henry Cavill, Sam Clafflin ve Helena Bonham Carter eşlik ediyor. İşte Enola Holmes filmine dair her şey...

ENOLA HOLMES FİLMİ NE ZAMAN NETFLİX'TE?

Netflix Türkiye, filmin fragmanını paylaşarak yayın tarihini de açıkladı. Buna göre Enola Holmes filmi 23 Eylül'de Netflix'te olacak.

ENOLA HOLMES FİLMİ KONUSU NEDİR?

Millie Bobby Brown'ın Enola Holmes'ü canlandıracağı filmin uyarlandığı kitaplarda Enola'nın annesi kaybolur. Bu durumda Enola onu yok sayan ağabeyleri Sherlock ile Mycroft'tan yardım ister. Sherlock ve Mycroft bu olayı çözerken Enola'yı uzaktaki yatılı bir okula gönderme kararı alırlar. Ancak Enola oradan kaçacaktır. İlk gideceği yer de Sherlock Holmes ile birlikte çeşitli vakalarda çalışan dedektif Lestrade olacaktır. Olaya dahil olmak isteyen Enola, Sherlock ile tam bir saklambaç oynamaya kalkışacaktır. Serinin her bir devam kitabında Enola Holmes yeni bir ortadan kaybolma vakası üzerinde çalışmalarını sürdürür ve Sherlock'un izinden gider...

ENOLA HOLMES OYUNCULARI KİMLER?

Harry Bradbeer'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmde Sherlock Holmes'ü Henry Cavill, Mrs. Holmes'ü ise Helena Bonham Carter canlandıracak. Filmin kadrosunda ayrıca; Sam Claflin, Fiona Shaw, Adeel Akhtar, Frances de la Tour, Joakim Skarli yer alıyor.

İŞTE ENOLA HOLMES FİLMİNİN FRAGMANI

Enola Holmes | Resmi Fragman | NetflixEnola Holmes | Resmi Fragman | Netflix
Sherlock’un genç yaştaki kız kardeşi, ortadan kaybolan annesini bulmak üzere yola koyulur. Hem ünlü ağabeyini kurnazlıkla alt eden hem de gizemli, genç bir lordu çevreleyen tehlikeli bir komployu ortaya çıkaran Enola, bu süreçte başlı başına bir süper dedektife dönüşür. Millie Bobby Brown, Sam Claflin, Henry Cavill ve Helena Bonham-Carter başrollerde. Yönetmen Harry Bradbeer (Fleabag). Enola Holmes’u yalnızca Netflix’te izleyin: Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 193 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: Enola Holmes | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial

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