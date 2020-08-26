Enola Holmes'tan ilk fragman geldi! İşte Enola Holmes filmine dair her şey

Netflix filmlerine bie yenisi ekleniyor. Enola Holmes filmi Netflix'te izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Kitaptan uyarlama olacak dizi Enol Holmes, yakından tanınan Sherlock ile Mycroft'ın kardeşidir. Güçlü bir genç kadın olarak izleyeceğimiz Millie Bobby Brown'a filmde Henry Cavill, Sam Clafflin ve Helena Bonham Carter eşlik ediyor. İşte Enola Holmes filmine dair her şey...
ENOLA HOLMES FİLMİ NE ZAMAN NETFLİX'TE?
Netflix Türkiye, filmin fragmanını paylaşarak yayın tarihini de açıkladı. Buna göre Enola Holmes filmi 23 Eylül'de Netflix'te olacak.
ENOLA HOLMES FİLMİ KONUSU NEDİR?
Millie Bobby Brown'ın Enola Holmes'ü canlandıracağı filmin uyarlandığı kitaplarda Enola'nın annesi kaybolur. Bu durumda Enola onu yok sayan ağabeyleri Sherlock ile Mycroft'tan yardım ister. Sherlock ve Mycroft bu olayı çözerken Enola'yı uzaktaki yatılı bir okula gönderme kararı alırlar. Ancak Enola oradan kaçacaktır. İlk gideceği yer de Sherlock Holmes ile birlikte çeşitli vakalarda çalışan dedektif Lestrade olacaktır. Olaya dahil olmak isteyen Enola, Sherlock ile tam bir saklambaç oynamaya kalkışacaktır. Serinin her bir devam kitabında Enola Holmes yeni bir ortadan kaybolma vakası üzerinde çalışmalarını sürdürür ve Sherlock'un izinden gider...
ENOLA HOLMES OYUNCULARI KİMLER?
Harry Bradbeer'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmde Sherlock Holmes'ü Henry Cavill, Mrs. Holmes'ü ise Helena Bonham Carter canlandıracak. Filmin kadrosunda ayrıca; Sam Claflin, Fiona Shaw, Adeel Akhtar, Frances de la Tour, Joakim Skarli yer alıyor.
İŞTE ENOLA HOLMES FİLMİNİN FRAGMANI
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