Netflix'ten yeni dizi: "Barbarians"! İşte fragmanı, konusu ve oyuncuları

Netflix yeni dizisi Barbarians'ın fragmanını yayınladı. 23 Ekim'de Netflix'de yer alacak olan dizi Jan Martin Scharf ve Arne Nolting tarafından yaratıldı. İşte Barbarians'ın fragmanı, konusu ve oyuncuları...