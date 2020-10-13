Netflix'ten yeni dizi: "Barbarians"! İşte fragmanı, konusu ve oyuncuları

Netflix yeni dizisi Barbarians'ın fragmanını yayınladı. 23 Ekim'de Netflix'de yer alacak olan dizi Jan Martin Scharf ve Arne Nolting tarafından yaratıldı. İşte Barbarians'ın fragmanı, konusu ve oyuncuları...

Netflix'ten yeni dizi: "Barbarians"! İşte fragmanı, konusu ve oyuncuları

Online dizi ve film platformu Netflix, listesine yeni dizi ve filmler eklemeye devam ediyor. Netflix yeni dizisi Barbarians'ın fragmanını yayınladı. İlk sezonu altı bölümden oluşan dizi, 23 Ekim'de izleyici ile buluşacak. Netflix, diziyi çekerken dönemin dilleri olan Almanca ve Latince'yi kullandı. İşte Barbarians'ın fragmanı, konusu ve oyuncuları...

BARBARİANS'IN KONUSU NEDİR?

Jan Martin Scharf ve Arne Nolting tarafından yaratılan Barbarians, Roma İmparatorluğu ile Germenler arasında geçen Varus Savaşı'nı konu alıyor. Dizi, kendisini yetiştiren güçlü imparatorluk ve asıl kabilesi arasında kalan Romalı bir subayın sadakat konusunda yaşadığı tereddüt ile epik bir tarihî mücadeleyi ekranlara getirecek.

BARBARİANS'IN OYUNCULARI KİMLER?

Barbarians'ın yönetmen koltuğunda Barbara Eder ve Vikings dizisinin bazı bölümlerine imza atan Steve Saint Ledger oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise A Most Wanted Man ve Sense8 gibi yapımlarında rol alan Bernhard Schütz, David Schütter, Laurence Rupp, Gaetano Aronica, Jeanne Goursaud, Jeremy Miliker, Eva Verena Müler ve Sergej Onopko gibi isimler yer alıyor.

İŞTE BARBARİANS'IN FRAGMANI

Barbarians | Resmi Fragman | NetflixBarbarians | Resmi Fragman | Netflix
Düşman Cermen kabileleri, Roma imparatorluk ordusunu topraklarından kovmak için birlik olmalıdır. Bu ittifak onların tarihini ebediyen şekillendirecektir. Barbarians, 23 Ekim’de yalnızca Netflix’te. Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 193 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: Barbarians | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial

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