Netflix'ten yeni dizi: "Barbarians"! İşte fragmanı, konusu ve oyuncuları

Online dizi ve film platformu Netflix, listesine yeni dizi ve filmler eklemeye devam ediyor. Netflix yeni dizisi Barbarians'ın fragmanını yayınladı. İlk sezonu altı bölümden oluşan dizi, 23 Ekim'de izleyici ile buluşacak. Netflix, diziyi çekerken dönemin dilleri olan Almanca ve Latince'yi kullandı. İşte Barbarians'ın fragmanı, konusu ve oyuncuları...
BARBARİANS'IN KONUSU NEDİR?
Jan Martin Scharf ve Arne Nolting tarafından yaratılan Barbarians, Roma İmparatorluğu ile Germenler arasında geçen Varus Savaşı'nı konu alıyor. Dizi, kendisini yetiştiren güçlü imparatorluk ve asıl kabilesi arasında kalan Romalı bir subayın sadakat konusunda yaşadığı tereddüt ile epik bir tarihî mücadeleyi ekranlara getirecek.
BARBARİANS'IN OYUNCULARI KİMLER?
Barbarians'ın yönetmen koltuğunda Barbara Eder ve Vikings dizisinin bazı bölümlerine imza atan Steve Saint Ledger oturuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise A Most Wanted Man ve Sense8 gibi yapımlarında rol alan Bernhard Schütz, David Schütter, Laurence Rupp, Gaetano Aronica, Jeanne Goursaud, Jeremy Miliker, Eva Verena Müler ve Sergej Onopko gibi isimler yer alıyor.
İŞTE BARBARİANS'IN FRAGMANI
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