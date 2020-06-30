Netflix'in yeni dizisi Cursed'ın fragmanı yayında! İşte konusu, oyuncuları

Netflix fantastik dizilerine yeni birini ekliyor. New York Times'ın çok satan romanından uyarlanan Cursed, Temmuz ayında tüm dünyayla aynı sadece Netflix'te gösterime girecek. Fragmanı izleyici ile buluşan Cursed'ın konusu nedir? İşte Cursed dizinin konusu, oyuncuları ve fragmanı...