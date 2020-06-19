Yarına Tek Bilet filmi Netflix'te! Yarına Tek Bilet konusu ve oyuncuları

Netflix orijinal yapımı Türk dizilerinden sonra şimdi de Netflix orijinal yapımı 'Yarına Tek Bilet' filmi geldi. Atiye dizisinin yönetmeni Ozan Açıktan imzalı Yarına Tek Bilet filmi Netflix'te yayınlandı. Peki Yarına Tek Bilet filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filme dair tüm bilgiler...

Yarına Tek Bilet filminin konusu nedir? İşte Yarına Tek Bilet'in fragmanı

Online dizi ve film platformu Netflix, daha önce Türk yapımı orijinal içerik olarak Hakan Muhafız, Atiye ve Aşk 101 dizilerini Türk-Amerikan ortak yapımı olarak Rise of Empires belgeselini yayınlamıştı. Netflix şimdi de ilk Türk yapımı orijinal filmi Yarına Tek Bilet'in fragmanı izleyici ile buluşturdu.

Romantik türde bir filmin başrollerinde Dilan Deniz Çiçek ve Metin Akdülger rol alıyor. Yarına Tek Bilet filminin yapımcılığını OG Medya ve PToT film üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan oturuyor.

İŞTE YARINA TEK BİLET FİLMİNİN FRAGMANI

Yarına Tek Bilet l Resmi Fragman l Sadece Netflix'teYarına Tek Bilet l Resmi Fragman l Sadece Netflix'te
Bir yol var; düne ya da yarına. Seç birini. #YarınaTekBilet 19 Haziran'da ilk defa sadece Netflix'te. Abone ol: Netflix Hakkında: Netflix, 190'dan fazla ülkede 183 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: Yarına Tek Bilet l Resmi Fragman l Sadece Netflix'te ürkiyeOfficial İzmir'e giden bir trende yolları kesişen iki yabancı (Dilan Çiçek Deniz, Metin Akdülger), iç içe geçen romantik geçmişleri sayesinde yakınlaşır.

YARINA TEK BİLET FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Film, Ankara'dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evriliyor. Filmin büyük kısmı tek bir trenin içinde geçiyor.

YARINA TEK BİLET FİLMİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yarına Tek Bilet, 19 Haziran itibari ile Netflix'te yerini aldı. 

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