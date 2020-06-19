Netflix'in yeni fantastik dizisi Cursed'ın konusu nedir? İşte fragmanı

Netflix dizilerine yeni birini eklemeye hazırlanıyor. New York Times'ın çok satan romanından uyarlanan Cursed, bu yaz tüm dünyayla aynı sadece Netflix'te gösterime girecek. Peki Cursed dizisinin konusu nedir? İşte Cursed dizinin konusu, oyuncuları ve fragmanı...