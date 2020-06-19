Netflix'in yeni fantastik dizisi Cursed'ın konusu nedir? İşte fragmanı

Netflix dizilerine yeni birini eklemeye hazırlanıyor. New York Times'ın çok satan romanından uyarlanan Cursed, bu yaz tüm dünyayla aynı sadece Netflix'te gösterime girecek. Peki Cursed dizisinin konusu nedir? İşte Cursed dizinin konusu, oyuncuları ve fragmanı...

Netflix'in yeni fantastik dizisi Cursed'ın konusu nedir? İşte fragmanı

Dijital yayın platformu Netflix, yeni dizisinin fragmanını paylaştı. Cursed isimli yeni fantastik dizi, Frank Miller ve Tom Wheeler'ın, New York Times Çok Satanlar Listesi'ne de giren aynı adlı ünlü resimli romanından esinlenilerek hayata geçirildi. Başrolünde, son yılların en gözde oyuncularından Katherine Langford yer alıyor. Peki Cursed dizisi ne zaman yayınlanacak, konusu nedir?

CURSED İLK SEZONU NE ZAMAN YAYINLACAK?

10 bölümlük ilk sezonuyla Cursed, 17 Temmuz tarihinde Netflix'teki yerini alacak.

İŞTE CURSED DİZİSİNİN FRAGMANI

CURSED (Katherine Langford başrolde) | Resmi Tanıtım Fragmanı | NetflixCURSED (Katherine Langford başrolde) | Resmi Tanıtım Fragmanı | Netflix
Frank Miller ve Thomas Wheeler imzalı Cursed, Kral Arthur efsanesinin Nimue'nin (Katherine Langford) bakış açısından anlatıldığı yeni bir uyarlaması. Cursed'ün tüm bölümleri 17 Temmuz Netflix'te. Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 183 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: CURSED (Katherine Langford başrolde) | Resmi Tanıtım Fragmanı | NetflixürkiyeOfficial

CURSED DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Genç kadın kahraman Nimue, nam-ı diğer 'Lady of the Lake' tarafından anlatılan ve Kral Arthur efsanesinin yeni bir uyarlaması olan Cursed, gizemli ve özel güçlere sahip Nimue'nin 'Gölün Kraliçesi'ne dönüşümünü konu alıyor. Nimue, annesinin ölümünün ardından Merlin'i bulmak ve eski kadim bir kılıcı teslim etmek için beklenmedik bir ortak bulur. Çıktığı bu yolculukta ise korkunç Kırmızı Paladinler ve suç ortakları Kral Uther karşısında bir direniş ve cesaret sembolü haline gelir. Doğanın yok edilmesi, din terörü, anlamsız savaşlar ve imkansızı başarmak için cesur bir lider olmak gibi günümüz temalarını da içine alan Cursed aynı zamanda bir yetişkinliğe geçiş öyküsü.

CURSED DİZİSİNİN OYUNCULARI

Katherine Langford (Nimue),
Devon Terrell (Arthur),
Gustaf Skarsgård (Merlin),
Daniel Sharman (Weeping Monk),
Sebastian Armesto (King Uther Pendragon),
Matt Stokoe (Gawain),
Lily Newmark (Pym),
Shalom Brune-Franklin (Igraine),
Emily Coates (Sister Iris),
Billy Jenkins (Squirrel),
Bella Dayne (Red Spear),
Peter Mullan (Father Carden)

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