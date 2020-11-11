Türkiye'nin Oscar adayı filmi belli oldu: 7. Koğuştaki Mucize

93'üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye adayı belirlendi. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu '7. Koğuştaki Mucize' filmi, kurul tarafından Türkiye'nin 'en iyi uluslararası film' Oscar adayı oldu. İşte filme dair tüm detaylar...