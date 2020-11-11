Türkiye'nin Oscar adayı filmi belli oldu: 7. Koğuştaki Mucize

93'üncü Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye adayı belirlendi. Yönetmen koltuğunda Mehmet Ada Öztekin'in oturduğu '7. Koğuştaki Mucize' filmi, kurul tarafından Türkiye'nin 'en iyi uluslararası film' Oscar adayı oldu. İşte filme dair tüm detaylar...

Türkiye'nin Oscar adayı filmi belli oldu: 7.Koğuştaki Mucize

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93. Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye adayını belirledi. 

Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 2019 yapımı 7. Koğuştaki Mucize, 5 milyon 316 bin 933 izleyiciyle Türk sinemasında en çok izlenen 8. filmi olarak tarihe geçmişti.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU NEDİR?

Mehmet koyuncu, kısaca Memo, zihinsel engelli biridir. Kızı Ova ve Babaannesi Fatma Nine ile birlikte Muğla'da bir kasabada yaşar. Memo çobanlık yaparak ailesini geçindirmektedir. 23 Nisan günü, bölgenin sıkı yönetim komutanı ailesi ile birlikte ormanda piknik yapmaktadır. Memo orada koyunları otlatırken çocuklar onu görür ve onunla oynamaya başlar. Sonra hepsi yemeğe döner. Komutanın küçük kızı Memo ile yakalamaca oynarken çıktığı kayalıklardan düşer ve kafası kayaya çarptıktan sonra denize düşer. Memo peşinden denize atlayarak onu çıkarır ama kız ölmüştür. Kızını Memo'nun kollarında ölü gören komutan, Memo'nun kızını öldürdüğünü düşünür ve onun idam edilmesini ister. İşkence ve kötü muamele gören Memo mahkemeye çıkarılır ve idam cezasına çarptırılır. Arkadaşları ve ailesi, Memo'nun suçsuz olduğunu bilir ve onu kurtarmanın yollarını ararlar.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE HANGİ FİLMDEN UYARLAMA?

Film, Güney Kore yapımı Miracle in Cell No 7 adlı filmden aynı adla uyarlandı. 7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ise gerçek değildir.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli: Memo
Nisa Sofiya Aksongur: Ova
Celile Toyon: Fatma Nene
İlker Aksum: Askorozlu
Mesut Akusta: Yusuf
Deniz Baysal: Öğretmen Mine
Yurdaer Okur: Yarbay Aydın
Sarp Akkaya: Müdür Nail
Yıldıray Şahinler: Hafız
Deniz Celiloğlu: Yüzbaşı Faruk
Ferit Kaya: Ali
Serhan Onat: Meydancı Selim
Emre Yetim: Ayna
Gülçin Kültür Şahin: Hatice
Cankat Aydos: Kaçak Asker
Doğukan Polat: Tevfik
Hayal Köseoğlu: Ova'nın gençliği
Serhat Üstündağ
Nadi Güler
Özgür Dereli
Basri Albayrak
Özgür Avşar
Mert Zaim
Serdar Akülker

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NEREDE ÇEKİLDİ?

7. Koğuştaki Mucize'nin çekimleri Muğla'da ve İstanbul Beykoz'da özel olarak hazırlanan platoda yapıldı.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE FRAGMANI

7. Kogˆus¸taki Mucize | Fragman7. Kogˆus¸taki Mucize | Fragman
Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği 7. Koğuştaki Mucize, 1983 yılında sıkıyönetim altındaki bir Ege kasabasında yaşayan ve haksız yere hapse atılan Memo ile yedi yaşındaki kızı Ova'nın tekrar birbirlerine kavuşmaya çalışmalarını anlatıyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında sıkıyönetim komutanının kızının ölümü üzerine küçük kızı ve babaannesiyle yaşayan Memo idam cezasına çarptırılır. Herkes adalet peşindeyken Memo ve kızı Ova'nın tek isteği birbirlerine kavuşmaktır. Adaletin gerçekleşmesi için ise bir mucize gerekmektedir. Yönetmen Mehmet Ada Öztekin Oyuncular Aras Bulut İynemli Nisa Sofiya Aksongur Celile Toyon İlker Aksum Mesut Akusta Deniz Baysal Yurdaer Okur Sarp Akkaya ================================= > Fragmanla ilgili yorumlarınızı bekleriz. > En son çıkan fragmanları, haberleri, film listelerini takip etmek için ABONE OLUNUZ: ================================= > İnternet Sitemiz: Sosyal Medya Hesapları: > > > ================================= > FİLM LİSTELERİ: > SON EKLENEN FRAGMANLAR: > 2019 YABANCI FİLMLERİ:ı > 2019 YERLİ FİLMLERİ: > POPÜLER FRAGMANLAR: ================================= #BoxOfficeTurkiye #Fragman #7KogustakiMucize

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