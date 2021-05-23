Netflix, Yeni Habere Göre Çok Farklı Bir Alana Giriş Yapmaya Hazırlanıyor

Yeni bir habere göre ünlü akış hizmeti Netflix, kendi oyunlarını sunmak için hazırlık yapıyor.

  • Levent Öztürk
Netflix gözünü oyunlara mı çevirdi?

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda Woger Elektrikli Scooter sürprizi
A101 27 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve bilgisayar malzemeleri
A101 6 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV, akıllı telefon ve akıllı saat fırsatı
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet'ten seyahat izin belgesi alma

Günün En çok Okunanları
Apple'dan iOS'a Yeni Bir Özellik Daha: SignTime Nedir, Ne İşe Yarıyor?
Windows 10'un Sürücü Yükleme Sistemi de Komple Değişiyor
Manuel Vitesin Tabutuna Bir Çivi Daha: Aston Martin de "Tamam" Dedi!
Vuslat Foundation'ın İlk Etkinliği Venedik Bienali'nde
TikTok, Şimdi de "Toplu Silme" Dönemini Başlattı

 

 