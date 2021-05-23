Netflix, Yeni Habere Göre Çok Farklı Bir Alana Giriş Yapmaya Hazırlanıyor

COVID-19 salgının hafiflemesi ile birlikte abone sayısındaki artışın yavaşlaması ve Disney, HBO, Apple ve diğerler isimlerin yeni yayın hizmetlerinin artan rekabetiyle karşılaşan Netflix, The Information'ın yeni bir haberine göre gözünü video oyunlarına dikmiş durumda. Haberde şirketin oyun endüstrisinden çok sayıda yöneticiyle görüştüğü ve akış devinin içinde yeni bir oyun bölümünü yönetecek birini aradığı belirtiliyor. Haber, Netflix'in kendi şirket içi stüdyosunu kurmayı mı yoksa üçüncü partiler tarafından yapılmış video oyunlarını yayınlamayı mı istediğinden bahsedilmiyor.
Ayrıca, şirketin indirilebilir oyunlar sunmayı mı yoksa büyüyen oyun akışı kategorisinde Microsoft'un Project xCloud'ı, Amazon'un Luna'sı ve Google'ın Stadia'sı ile rekabet etmeyi mi planladığını da henüz bilinmiyor.
En büyük ihtimal Netflix'in, Apple Arcade veya Xbox Game Pass'e benzer bir şekilde müşterilerine bir oyun paketi sunacak bir abonelik hizmeti için çalışıyor olması. Dahası, şirketin para kazanma yolu olarak reklamları reddettiği de biliniyor.
Bir Netflix sözcüsünün Polygon'a yaptığı açıklama şu şekilde: "Üyelerimiz içeriğimizin çeşitliliğine ve kalitesine değer veriyor. Dizilerden belgesellere, filme, yerel dilde orijinallere ve realite TV'ye kadar tekliflerimizi bu yüzden sürekli olarak genişletiyoruz. Üyeler ayrıca Bandersnatch ve You v. Wild gibi etkileşimli şovlar veya Stranger Things, La Casa de Papel ve To All the Boys dizilerini temel alan oyunlar aracılığıyla sevdikleri hikayelerle daha doğrudan etkileşim kurmanın keyfini çıkarıyor. Bu nedenle, etkileşimli eğlenceyle daha fazlasını yapmaktan heyecan duyuyoruz."
2019'da Netflix CEO'su Reed Hastings, Fortnite gibi büyük oyunların cazibesini kabul etmiş ve "Fortnite ile HBO'dan daha çok rekabet ediyoruz (ve kaybediyoruz)" diyerek şirketin gözünü uzun süredir oyunlara çevirmiş olabileceğini göstermişti.
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