Netflix açıkladı! İşte en çok izlenen 5 orijinal dizisi

Dijital yayın platformu Netflix tarihinin en çok izlenen 5 dizisini açıkladı. Listenin birinci sırasında Andrzej Sapkowski'nin fantastik roman serisinden uyarlanan The Witcher yer alıyor. İşte Netflix'in en çok izlenen 5 orijinal dizisi...

Netflix açıkladı! İşte en çok izlenen 5 orijinal dizisi

Yayın platformları denilince akla ilk gelenlerden Netflix, orijinal içeriklerini arttırmaya devam ediyor. Hem dünyada hem de ülkemizde en popüler ve en çok aboneye sahip olan dijital yayın platformu biri olan Netflix, en çok izlenen orijinal dizilerini açıkladı.

Veriler dizilerin ilk 28 günde izlendiği rakamları içiyor. Netflix genelde bu tarz istatistikleri paylaşırken sadece ilk 28 günün istatistikleri üzerinden değerlendiriyor.

1- The Witcher - 76 milyon

The Witcher ilk sezonu itibariyle, Netflix tarihinde en çok izlenen dizi olmayı başardı. Superman rolüyle tanıdığımız İngiliz Henry Cavill baş rolü (Rivialı Geralt) üstleniyor. The Witcher'ın fantastik hikayesinde, yüzyılı aşkın süredir bir arada yaşayan insanlar, cüceler ve elfler arasındaki barış sona erer ve yeni bir ırklar arası savaş patlak verir. The Witcher olarak nam salan acımasız suikastçı Geralt of Rivia, vaadedilen çocuğun doğumunu beklemektedir. Bu çocuk dünyanın tüm dengesini değiştirecek güce sahiptir.

2- Money Heist 4. Bölüm (La Casa de Papel) - 65 milyon

İkinci sırada 65 milyon izlenme ile La Casa de Papel yer alıyor. La Casa de Papel, Álex Pina tarafından yaratılan İspanya yapımı bir soygun ve suç dizisi. Dizi, "Profesör" liderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi'ni ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu edinir.

3- Stranger Things 3. Sezon - 64 milyon

80'li yılları kendine fon yapan Stranger Things, fantastik gerilim dizisi. Winona Ryder, David Harbour, Cara Buono'yu başrollerinde buluşturan dizi; kaybolan genç bir çocuğu ve onu bulmaya çalışan annesini anlatıyor.

4- Tiger King - 64 milyon

Tiger King'in yayımlandığı ilk haftada diğer tüm dizilerden daha fazla izlenme dakikası elde ettiği bildirildi.

Netflix belgeseli, Wynnewood, Oklahoma'daki Büyük Wynnewood Egzotik Hayvan Parkı'nda (namı diğer GW Hayvanat Bahçesi) yüzlerce kaplan, aslan, ayı ve başka egzotik hayvanlara sahip Joe Exotic'in olağanüstü hikayesini keşfediyor.

5- Bridgerton 1. Sezon

Listeye beşinci sıradan giren Bridgerton, Netflix son dizilerinden birisi ve bu yüzden dikkat çekiyor. Julia Quinn'in yazdığı aynı isimli kitaptan uyarlama olan dizi yüksek Londra sosyetesini konu alıyor. Başrollerinde Regé-Jean Page ve Phoebe Dynevor bulunan dizinin yönetmen koltuğunda ise Shonda Rhimes oturuyor.

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