Netflix açıkladı! İşte en çok izlenen 5 orijinal dizisi

Dijital yayın platformu Netflix tarihinin en çok izlenen 5 dizisini açıkladı. Listenin birinci sırasında Andrzej Sapkowski'nin fantastik roman serisinden uyarlanan The Witcher yer alıyor. İşte Netflix'in en çok izlenen 5 orijinal dizisi...