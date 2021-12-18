New York Polis Departmanı'ndan Tesla Model 3 planı

New York Polis Departmanı, Tesla Model 3 elektrikli araçlardan 250 adet satın almayı planlıyor. Karar kesinleşirse her bir araç için 52 bin dolar olmak üzere toplam maliyet 12.36 milyon dolar olacak.
Şehir Tamamen Elektrikli Polis Filosunda Olacak
Bloomberg'in haberine göre, eğer bu iddia gerçekleşirse şehir tamamen elektrikli polis filosuna doğru ilerleyecek. New York Polis Departmanı (NYPD) Temmuz'da otoyol devriye bölümüne eklemek için 47.740 dolara bir Model 3 satın almıştı.
"Yakıt Maliyeti Düşecek"
2021'in başlarında ise bir New York eyalet polis departmanının Tesla Model Y'nin ilk teslimatını aldığını Business Insider duyurmuştu. Elektrikli otomobilin 49.990 dolarlık fiyatı ise eleştirilmişti. Çünkü Dodge Charger gibi popüler polis arabalarının fiyatları en son model için 30.000 dolardan başlıyor. Ancak departman, elektrikli arabaların yakıt maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olacağını ve beş yıl içinde arabada yaklaşık 8.500 dolar tasarruf sağlayacaklarını tahmin ettiklerini söyledi.
Tesla, ülkedeki en büyük polis gücü olan NYPD ile bir anlaşma yapabilirse büyük bir kazanç sağlayacak.
Öte yandan NYPD, Tesla'yı araştıran tek büyük polis gücü değil. 2016'dan beri Los Angeles Polis Departmanı Tesla'ları filosunun bir parçası olarak test ediyor.
New York City'nin Citywide İdari Hizmetler Departmanı Perşembe sabahı Tesla sözleşmesiyle ilgili halka açık bir duruşma yaptı. Grup, multi-milyon dolarlık anlaşma hakkında henüz resmi bir karar vermedi.
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