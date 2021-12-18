New York Polis Departmanı'ndan Tesla Model 3 planı

New York Polis Departmanı, Tesla Model 3 elektrikli araçlardan 250 adet satın almayı planlıyor. Plan gerçekleşirse araç başına 52 bin dolar maliyeti olacak.

New York Polis Departmanı'ndan Tesla Model 3 planı

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