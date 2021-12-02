Tesla yeni ürününü duyurdu: Cyberquad for Kids

Tesla, çocuklar için geliştirdiği "Cyberquad for Kids" isimli ATV'yi satışa sundu. Sekiz yaş ve üstü çocuklar için üretilen ATV, tasarımı ile dikkat çekiyor.

Tesla'dan çocuklar için ATV: Cyberquad for Kids

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Samsung'dan, Katlanabilir Telefonlarda En Yakın Rakibine İnanılmaz Fark!
HUAWEI WATCH GT 3 ile Akıllı Hayat Bileğinizde Başlıyor
Uzaylılar, İnsanlara Benziyor Olabilir mi? Böyle Düşünenler Var!
Galaxy S22 Ultra'dan Kafaları Karıştıran Yeni Sızıntı ve Fotoğraf...
Microsoft'un Yeni "Çirkin" Kazağı Hazır: Bu kez Başrolde Mayın Tarlası Var!

 

 