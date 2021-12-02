Tesla yeni ürününü duyurdu: Cyberquad for Kids

Çarşamba günü Tesla'nın web sitesine "Cyberquad for Kids" adıyla eklenen ATV, sekiz yaş ve üstü çocuklar için üretildi. ATV, 10 mph'lik yapılandırılabilir maksimum hızla çalışıyor.
Tesla'nın bu yeni ürünü, daha önce duyurulan elektrikli kamyoneti Cybertruck'a benziyor.
İkonik Cybertruck Tasarımından İlham Alındı
Web sitesinde ürünün açıklamasında yer alan bilgiler şu şekilde: Çocuklar için tamamen elektrikli Cyberquad ile her maceraya hazır olun. İkonik Cybertruck tasarımımızdan ilham alan dört tekerlekli ATV, tamamen çelik bir çerçeveye, yastıklı koltuğa ve arka disk frenli ve LED ışık çubuklarına sahip ayarlanabilir süspansiyona sahiptir. 15 mile kadar menzile sahip bir lityum iyon pille ve 10 mph'lik yapılandırılabilir maksimum hızla çalışan Cyberquad for Kids, 8 yaş ve üstü herkes için uygundur.
Cybertruck Üretimi 2022'ye Ertelendi
Tesla'nın daha önce 2021 sonu olarak açıkladığı pickup modeli Cybertruck'ın üretiminin 2022 yıl sonuna ertelendiği duyurulmuştu.
Cyberquad for Kids Fiyatı Ne Kadar?
Tesla'nın yeni ürünü 1.900 dolardan satışa sunuldu. Tesla'nın web sitesinde, "Siparişlerin tatillerden önce gelmesi garanti edilmiyor" ifadesine de yer verildi.
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