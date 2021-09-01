Nikola Tesla Kimdir? Nikola Tesla Neleri İcat Etti? Tüm Cevaplar İçeride...

"Tesla" ismini düşündüğünüzde, elektrikli arabaların ve milyarder Elon Musk'ın aklınıza gelmesi doğal. Ancak Elon Musk'ın şirketine bu adı verirken ünlü fizik profesörü, mucit Nikola Tesla'dan esinlendiğini bilmiyor olabilirsiniz. Nikola Tesla, tarihte büyük rol oynamış ve birçok insanın hayatının akışını değiştirmiş bir isim. Peki, Nikola Tesla kimdir ve hangi önemli icatlara imzasını attı?
Nikola Tesla Kimdir?
Nikola Tesla, 1856'da Avusturya İmparatorluğu'nun şu anda Hırvatistan olarak bilinen bölgesinde doğdu. Okulda Tesla'nın fizik profesörü elektriğin nasıl çalıştığına dair yaptığı gösteriler, genç Tesla'yı çok etkiledi. 1875'te Avusturya'nın Graz kentindeki İmparatorluk-Kraliyet Teknik Koleji'ne kaydoldu.
Üniversitede geçirdiği süre boyunca Tesla, inanılmaz derecede yüksek notlar aldı ve görünüşe göre son yılında hiçbir dersi kaçırmadı. Ancak babasının ölümünden sonra işler hızla ters gitmeye başladı. Tesla üniversitede tembellik etmeye başladı ve öğrenim fonunun tamamını kumara yatırdı. Nihayetinde Tesla, umut verici başlangıcına rağmen sınavlarına giremedi ve üniversiteden asla mezun olmadı.
1882'de Tesla, Paris'teki Continental Edison Company'de (ünlü işadamı Thomas Edison'a ait) çalışmaya başladı. Tesla'nın ileri düzeyde elektrik bilgisi, Edison şirketinde bulunduğu süre boyunca üstleri tarafından fark edildi ve ondan dinamoların ve motorların geliştirilmiş versiyonlarını tasarlaması istendi.
Tesla, Continental Edison Company'den ayrıldıktan sonra, henüz şirketteyken geliştirdiği modifiye edilmiş bir DC jeneratörünün patentini aldı ve yine burada çalışırken icat ettiği ark aydınlatma sisteminin patentini almak için çalışmaya başladı. Ayrıca elektrik alanında çığır açan gelişmeler kaydetti ve ilk AC (alternatif akım) motorunu geliştirdi.
Ne yazık ki yatırımcılar onun icatlarıyla pek ilgilenmiyorlardı ve Thomas Edison da AC'nin ne kadar "tehlikeli" olduğuna dair halka açık gösteriler yaparak (bu doğru olmasa da) onun çok iyi bir şey yapmadığını yaymakla meşguldü.
Tesla'nın hayatı zorluklarla ve hayal kırıklıklarıyla dolu olmasına rağmen, bazıları modern teknolojinin yolunu açan gerçekten inanılmaz cihazlar icat etmeyi başardı. Ne yazık ki bu icatların değeri, ölümünden sonra anlaşılabildi.
Tesla, hayatının sonunu oldukça trajik, yalnız ve parasız yaşasa da, hayatı boyunca yaptığı icatlar, bugün onsuz yaşayamayacağımız bazı teknolojilerin yolunu gerçekten açtı. Tesla'nın tüm zamanların en büyük mucitlerinden biri olduğunu söylemek yanlış olmaz.
Peki Tesla neleri icat etti? Aşağıda, Nikola Tesla'nın imzasını attığı 5 büyük buluşu listeledik...
1. AC Motoru
Yukarıda bahsedildiği gibi, AC motorunu aslında Nikola Tesla icat etti, Edison değil! Tesla, bu büyük teknolojik başarıya, 1887'de Western Union'dan Alfred S. Brown tarafından çalışılacak bir laboratuvar alanı sağlandıktan sonra ulaştı.
Adlarından da anlaşılacağı gibi, AC motorları belirli aralıklarla ileri geri değişebilen bir akım içerirken DC yalnızca bir yönde akar. Bu küçük bir fark gibi görünse de AC, DC'ye göre bazı büyük avantajlar sunuyor.
İlk olarak, AC'nin üretilmesi ve işletilmesi DC'den daha ucuzdur ve bu elbette elektrik tedarikçileri için büyük bir avantajdır. Ayrıca bir AC üretmek DC'den daha kolaydır. Son olarak ve belki de en önemlisi, AC, DC'den çok daha uzun mesafelerde iletilebilir. Bu sonuçta, dünya çapında milyonlarca insanın yakınlarda herhangi bir yerde yaşamak zorunda kalmadan elektrik santrallerinden evlerindeki elektriğe erişmesine izin verdi.
Tesla, AC motorunu geliştirmekten sorumlu olsa da, Edison'un bir işadamı olarak ne kadar kurnaz olduğu ve DC motorunun sürekli olarak reklamını yapabildiği düşünüldüğünde, çoğu kişi bunun hala Edison'un icadı olduğuna inanıyor. Tesla, iş konusunda neredeyse bilgili olmadığı için AC motorunu da tanıtmadı. Bu nedenle, AC bugün küresel olarak kullanılmasına rağmen, çoğu kişi Tesla'nın bu inanılmaz başarısından habersiz.
2. Tesla Bobini
Mor ve mavi şimşekler savuran bobin fotoğrafına muhtemelen aşinasınızdır. Bu büyüleyici cihaz Nikola Tesla'nın eseriydi.
Tesla, AC motorunu geliştirmesinden sadece birkaç yıl sonra, 1891'de elektrik rezonans transformatör devresi olarak bilinen bobini icat etti. Tesla, şebekelere veya binlerce kabloya ihtiyaç duymadan tüm dünyaya elektrik sağlamak istedi ve tam olarak güvenli olmayan elektrikle birçok deneysel prosedür gerçekleştirdi. Özellikle Tesla Bobini'ni geliştirmek çok riskliydi.
Bir Tesla bobinini çalıştırmak için son derece yüksek voltajlar gerekir ve açıkken ona dokunmak çok tehlikeli olabilir. Ancak, bu mekanizma gerçekten de kablosuz olarak elektrik üretebilir ve iletebilir. Yine de bu teknoloji günümüzde ticari olarak kullanılmamaktadır. Peki ama neden?
İlk olarak, bir Tesla Bobini tarafından üretilen elektriğin önemli bir kısmı basitçe uzaya yayılacak ve çok fazla israfa neden olacaktır. İkincisi, herhangi bir müşterinin ne kadar elektrik aldığını takip etmek imkansız olurdu, bu nedenle faturalandırma büyük bir sorun haline gelirdi.
3. Uzaktan Kumanda
Evet, Tesla aslında tarihteki ilk uzaktan kumandayı icat etti. Uzaktan kumanda olarak adlandırılmadan önce Tesla, buluşuna "teleotomat" adını verdi ve 1898'de New York'taki Madison Square Garden'da tanıttı.
Tesla'nın teleotomatonu, geleneksel TV uzaktan kumandalarının yaptığı gibi kızılötesi ışınları kullanmak yerine radyo dalgalarını kullandı. Bu cihazı 1898 halka açık gösterisi sırasında küçük bir oyuncak tekneyi kontrol etmek için kullandı. Tekne, uzaktan kumanda tarafından yayılan radyo dalgalarını almak için bir dizi antenle donatıldı.
Tesla, uzaktan kumandalı ve oyuncak tekneyi ticari olarak bir set olarak satmaya çalıştı, ancak halk o kadar ilgilenmedi. Bununla birlikte, konseptin kendisi yıllar içinde toplandı ve artık çoğu evde uzaktan kumandalar bulabiliyoruz.
4. Neon Lambalar
Tesla, neon ışıklarını doğrudan icat etmese de, bu buluşun geliştirilmesinde büyük rol oynadı.
Madison Square Garden'da teleotomatını tanıtmasından beş yıl önce Tesla, Chicago Dünya Fuarı sırasında geliştirilmiş bir neon ışığı sergiledi. Bu gösteri sırasında, bu ışıkların nasıl bükülebileceğini ve farklı kelimeler ve şekiller oluşturmak için kalıplanabileceğini gösterdi.
Günümüzde barlarda ve kulüplerde kullanıldığını gördüğünüz neon ışıkların bu özelliği Tesla tarafından geliştirildi. Bunun için Tesla'ya teşekkür edebilirsiniz.
5. Radyo
Birçok insan İtalyan mucit Guglielmo Marconi'nin radyoyu geliştiren ilk insan olduğuna inansa da, aslında durum böyle değildi. Tesla'nın teleotomatını çalıştırmak için radyo dalgalarını kullandığını hatırlıyor musunuz? Tesla, radyonun potansiyelini fark eder etmez Long Island'da devasa bir radyo iletim kulesi olan Wardenclyffe Kulesi'ni inşa etmeye karar verdi.
Ancak Tesla, proje için sahip olduğu finansmanı tüketti ve radyo dalgalarını uzun mesafelere iletemedi. Marconi, esasen onu ilk uzun menzilli radyo yayınlarında yendi. Ama unutmayalım ki Tesla, iletim kulesini (Tesla Kulesi olarak da bilinir) başarılı bir şekilde çalıştıramazken, radyo iletimi alanındaki çalışmaları, o dönemde yapılan muazzam çalışmaya katkıda bulundu.
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