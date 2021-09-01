Nikola Tesla Kimdir? Nikola Tesla Neleri İcat Etti? Tüm Cevaplar İçeride...

Muhtemelen Tesla ismini duyduğunuzda aklınıza ilk gelen şey, Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi olacaktır. Peki ama bu ismin, ünlü fizik profesörü Nikola Tesla'dan geldiğini biliyor musunuz? Nikola Tesla kimdir; hangi önemli icatlara imzasını attı? Gelin birlikte göz atalım...