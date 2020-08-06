Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum 4 Eylül'de Netflix'te! Konusu nedir?

Being John Malkovich, Eternal Sunshine of the Spotless Mind ve Anomalisa gibi unutulmaz filmlerin yetenekli kalemi Charlie Kaufman'ın Netflix'te yayınlanacak yeni filmi I'm Thinking of Ending Things'ten ilk fragman geldi. Oscar ödüllü Charlie Kaufman (Sil Baştan) imzalı bu film, Iain Reid'in beğenilen romanından uyarlandı.
HER ŞEYİ BİTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM KONUSU NEDİR?
Genç bir kadın (Jessie Buckley) ilişkilerine dair soru işaretleri olmasına rağmen yeni erkek arkadaşı Jake (Jesse Plemons) ile onun ailesinin çiftliğine gider.
Bir kar fırtınası sırasında Jake'in annesi (Toni Collette) ve babası (David Thewlis) ile birlikte çiftlikte mahsur kalan genç kadın; erkek arkadaşı, kendisi ve dünya hakkında bildiği veya anladığı her şeyin niteliğini sorgulamaya başlar.
HER ŞEYİ BİTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Charlie Kaufman'ın heyecanla beklenen yeni filmi, 4 Eylül'de Netflix'te izleyici ile buluşacak.
İŞTE HER ŞEYİ BİTİRMEYİ DÜŞÜNÜYORUM FRAGMANI
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