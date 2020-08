Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum 4 Eylül'de Netflix'te! Konusu nedir?

Psikolojik gerilim romanı Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum, Oscar ödüllü yönetmen Charlie Kaufman tarafından Netflix için filme uyarlandı. Netflix sosyal medya hesaplarından filmin 4 Eylül'de Netflix'te olacağını duyurdu. İşte Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum (I think to finish everything) filminin konusu, oyuncuları...