Nintendo Switch, Wii'dan Sonra Şirketin En Çok Satan İkinci Konsolu Oldu

Nintendo'nun son yıllık finansal sonuçlarına göre Nintendo Switch, 2020 Eylül'ün sonunda 68,3 milyon ünite satmayı başardı ve bu da Nintendo Wii'nin ardından şirketin en çok satan ikinci konsolu olduğu anlamına geliyor. Başka bir deyişle Switch, şu ana kadar 62 milyon ünite sattığı söylenen Nintendo Entertainment System'i (NES) geçmeyi başarmış durumda.
Nintendo'nun finansal raporlarının her alanda başarıyla donanmış olduğu söylenebilir. Hem yazılım hem de donanım genelinde satışlar yıl bazında ciddi ölçüde artmış durumda ve bunun sebeplerinden birinin çok daha fazla kişinin evden çalışması olduğu kesin.
Nintendo Switch 2020 boyunca sabit bir şekilde satışlarına devam etti ve bu satışların bir kısmının büyük bir başarı yakalayan Animal Crossing: New Horizons kaynaklı olduğu bir gerçek. Oyun, muazzam bir şekilde 26,3 milyon kopya sattı ve bu da tüm zamanların en çok satan oyunlarından biri olması demek.
Geçtiğimiz finansal yıl içerisinde 20 farklı Nintendo Switch oyunu bir milyonun üzerinde satmayı başardı. Öne çıkan diğer isimlerin arasında 2,82 milyon kopya satan Paper Mario: The Origami King ve 6,21 milyon ünite satan Super Mario Bros 3D All Stars bulunuyor.
Nintendo'nun dijital satışları da son finansal yıl içerisinde kelimenin tam anlamıyla devasaydı. Firma 171,5 milyar yen (yaklaşık 1,65 milyar dolar) kazanırken yıl bazında %139,4'lük bir artış gösterdi. Bu sayının içerisinde DLC'ler ve Nintendo Switch Online hizmeti üyelikleri de bulunuyor.
Nintendo'nun finansal raporu, önümüzdeki yıl (yani 2020 Eylül ve 2021 Eylül) nelerin geleceği hakkında yeni bir şey açıklamıyor. Super Mario 3D World'ün Wii U'dan Switch'e ulaşması Şubat ayında gerçekleşecek ve Nintendo önümüzdeki finansal yıl içerisinde "diğer yazılım yayımcılarından oldukça güçlü bir çekici oyunlar çeşitliliğinin yayımlanmasının planlandığını" da belirtiyor.
Ayrıca Nintendo, Nintendo Switch'i yeni oyunlar ile "aktif" tutacağını ve var olan popüler oyunların satışını güçlendireceğini – tahminen güncellemeler ve DLC'ler aracılığıyla – söylüyor. Ayrıca firma, Mario ile ilgili "kampanyalar ve işbirlikleri" konusunda kararlılığını bir kez daha vurguluyor ve bunun göstergelerinin arasında Game&Watch: Super Mario Bros tekil cihazının Ekim yayımı da bulunuyor.
Nintendo'nun 2021 ve ötesinde başka neler sunmayı planladığı net değil ancak Breath of the Wild 2'nin heyecanla beklendiği kesin. Ayrıca muhtemel bir 4K Nintendo Switch'e işaret eden söylentiler de bulunuyor.
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