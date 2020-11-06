NVIDIA'nın Yeni Canavarı GeForce RTX 3060 Ti Göründü

NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti'ın çıkıp çıkmayacağı hakkında söylentiler sürerken, ekran katının kutu tasarımı da ortaya çıktı. Görünüşe göre şirketin uygun fiyatlı Ampere GPU versiyonu kesin olarak gelecek.
VideoCardz web sitesinde ortaya çıkan görüntüye göre Gigabyte, GeForce RTX 3060 Ti'ı hazırlamış ve Eagle OC 8G olarak isimlendirmiş. Görüntülere göre RTX 3060 Ti'ın sızan Gigabyte versiyonu oldukça kompakt bir GPU olacak. Kompakt form faktöründe ekran kartı talep eden oyun PC'si hazırlayanlar için uygun bir seçenek olacak gibi görünen GeForce RTX 3060 Ti, çift fan tasarımını benimsiyor. Ayrıca OC sürümüyle hız aşırtmasız modellere göre daha iyi bir performans avantajı sağlayacak.
Gigabyte Eagle OC GeForce RTX 3060 Ti, tek 8 pinlik güç konnektörü bağlantı yuvası içeriyor. Böylece PSU'ya bağlantı için herhangi bir adaptöre ihtiyaç duymayacak olan kart, 200W TDP değerine de sahip olacak.
Kutu üzerindeki "8G" ifadesi de kartın 8 GB GDDR6 belleğe sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca önceki söylentilere göre RTX 3060 Ti, 4864 CUDA çekirdeği, 152 Tensor çekirdeği ve 38 RT çekirdeği içeriyor. RTX 3060 Ti'ın 400 Dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağı da şimdilik söylentiler arasında.
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