Nokia 3310'a Bu Defa da Elektrik Şoku Verdilier

Bugüne kadar başına gelmeyen kalmayan Nokia 3310'a bu kez de 1 milyon volt elektrik akımı verdiler; bakın sonuç nasıl oldu...

Nokia 3310'a bu defa da elektrik şoku verdilier

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