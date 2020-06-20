Nokia 5310 XpressMusic 2020 modeliyle geliyor

Nokia 5310 XpressMusic, Cep telefonlarının ilk yaygınlaştığı dönemde müzik çalar özelliğiyle bütün dikkatleri üzerine çekmiş ve oldukça popüler bir hale gelmişti. 2007 yılının Ekim ayında satışa sunulan 5310, milyonlarca satmıştı.
Nokia Klasik Modelleri İle Yeniden Sahnede
Akıllı telefonların çıkması ile bu gelişmeye ayak uydurmakta zorlanan Nokia, geri planda kalmıştı. HMD Global tarafından satın alındıktan sonra, Nokia'nın klasik modelleri tekrar piyasaya sürüldü.
Nokia 5310 Geri Dönüyor
Çin merkezli firma Nokia, geçtiğimiz günlerde 5310 için sosyal medya hesabından 'Nokia 5310 geri dönüyor' şeklinde bir paylaşım yaptı. HMD Global firması cihazın satışa çıkacağı tarih hakkında net bir bilgi paylaşmadı.
Nokia 5310 Özellikleri
Kalınlık: 10 Milimetre
Özellikler: EDGE, GPRS, üç-bant, Series 40 işletim sistemi, 2-Megapixel-Kamera, 2-Zoll-ekran ve 240 x 320 Pixel çözünürlük ve 16,7 milyon renk, Bluetooth ve A2DP, USB, MP3-Oynatıcı, UKW-Radyo. 2 adet SIM yuvasına sahip telefonun sadece 2G bağlantı desteği var.
1.200 mAh'lik çıkarılabilir batarya, ortalama 7 buçuk saat konuşma süresi ve 21 saat bekleme süresi veriyor.
Nokia 5310 Fiyatı
Nokia 5310 fiyatı 39 euro (vergiler hariç 300 lira) olacak. "Ülkemizde satışa sunulacak mı?" sorusunun yanıtı ise henüz belli değil.
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