Nokia 5310 XpressMusic 2020 modeliyle geliyor

Nokia 5310 XpressMusic yeniden satışa sunulacak. HMD Global Nokia'nın bir döneme damga vuran cep telefonu 5310 XpressMusic'i piyasaya sunacak. İşte detaylar...

Nokia 5310 XpressMusic 2020 modeliyle geliyor

Nokia 5310 XpressMusic, Cep telefonlarının ilk yaygınlaştığı dönemde müzik çalar özelliğiyle bütün dikkatleri üzerine çekmiş ve oldukça popüler bir hale gelmişti.  2007 yılının Ekim ayında satışa sunulan 5310, milyonlarca satmıştı. 

Nokia Klasik Modelleri İle Yeniden Sahnede

Akıllı telefonların çıkması ile bu gelişmeye ayak uydurmakta zorlanan Nokia, geri planda kalmıştı. HMD Global tarafından satın alındıktan sonra, Nokia'nın klasik modelleri tekrar piyasaya sürüldü.

nokia 5310

Nokia 5310 Geri Dönüyor

Çin merkezli firma Nokia, geçtiğimiz günlerde 5310 için sosyal medya hesabından 'Nokia 5310 geri dönüyor' şeklinde bir paylaşım yaptı. HMD Global firması cihazın satışa çıkacağı tarih hakkında net bir bilgi paylaşmadı.

Nokia 5310 Özellikleri

Kalınlık: 10 Milimetre
Özellikler: EDGE, GPRS, üç-bant, Series 40 işletim sistemi, 2-Megapixel-Kamera, 2-Zoll-ekran ve 240 x 320 Pixel çözünürlük ve 16,7 milyon renk, Bluetooth ve A2DP, USB, MP3-Oynatıcı, UKW-Radyo. 2 adet SIM yuvasına sahip telefonun sadece 2G bağlantı desteği var.

1.200 mAh'lik çıkarılabilir batarya, ortalama 7 buçuk saat konuşma süresi ve 21 saat bekleme süresi veriyor.

Nokia 5310 Fiyatı

Nokia 5310 fiyatı 39 euro (vergiler hariç 300 lira) olacak. "Ülkemizde satışa sunulacak mı?" sorusunun yanıtı ise henüz belli değil.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyuncuların rüyası: Excalibur G900

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 26 Haziran 2020 aktüel kataloğunda Dijitsu TV, taşınabilir şarj aleti fırsatı
A101 25 Haziran 2020 aktüel kataloğunda earbuds bluetooth kulaklık, elektrikli bisiklet imkanı
e-Okul karne notu nasıl öğrenilir? e-Okul karne notu sorgulama sayfası
Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman? İşte Hakan Muhafız 4. sezon fragmanı ve tarihi
Günün En çok Okunanları
Harika 57 Duvar Kağıdı Hizmetinizde
Elinizi Çabuk Tutun; Injustice: Gods Among Us'ı Bedava İndirin
ASUS, Yapay Zekalı Gürültü Engelleyici Mikrofon Teknolojisini Duyurdu!
Eşi olmayan bir görüntü! Hubble Uzay Teleskobu ölen iki yıldızı görüntüledi
Nokia 5310 XpressMusic 2020 modeliyle geliyor

 

 