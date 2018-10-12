Nokia 7.1 Plus Geekbench Sonuçları Açıklandı
Nokia 7.1'in ardından şimdi de Nokia 7.1 Plus geliyor. Peki, Nokia 7.1 Plus nasıl bir performans gösterecek. İşte sızan sonuçlar!
HMD Global, kısa bir süre önce yeni akıllı telefonu Nokia 7.1'i tanıtmıştı. Şimdi ise bu modelin bir üst versiyonu olan Nokia 7.1 Plus'ı tanıtmaya hazırlanan şirket, son dakikalarda sızıntılara maruz kalıyor. Nokia 7.1 Plus veya namıdiğer Nokia X7, Geekbench tablolarına performans sonuçları ve teknik kadrosuyla yansıdı.
Bilindiği gibi Nokia 7.1 modelinde Snapdragon 636 işlemci yer alıyor. Nokia 7.1 Plus (Nokia X7) modelinde ise Snapdragon 710 kullanan şirket, bu işlemcisiyle 1.71 GHz frekans saat hızı sunuyor. İşlemci temelinde yapılan Geekbench tablolarına 1827 tek çekirdek skoru ve 5937 çoklu çekirdek performansıyla yansıyan Nokia 7.1 Plus, 6 GB RAM kapasitesini de kullanıcılara sunacak. En azından tablolarda görünen detaylar bunlar.
Nokia 7.1 Plus'ın çok yakında tanıtılması bekleniyor. Android 8.1 işletim sistemini çalıştıran Nokia 7.1 Plus Türkiye'ye gelip gelmeyecek mi ve fiyat bilgileri ise henüz paylaşılmış değil. Tüm bunları tanıtımdan sonra öğrenecek ve yine sizlere aktaracağız.
Ercan Uğurlu
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