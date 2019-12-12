Nokia 7.1 Sahiplerine Android 10 Müjdesi!

HMD Global, Nokia 7.1 sahiplerine bekledikleri Android 10 müjdesini verdi! Peki, Nokia 7.1'de Android 10 güncellemesi nasıl yapılır?

  • Ercan Uğurlu
Nokia 7.1 Sahiplerine Android 10 Müjdesi!

Nokia markasını elinde bulunduran HMD Global, piyasaya sürdüğü son dönem Nokia telefon modelleri için Android 10 güncellemesi getirmeye devam ediyor. Daha önce Nokia 8.1 için Android 10 güncellemesini duyuran şirket, şimdi de Nokia 7.1 telefonu için Android 10 güncellemesinin hazır olduğunu açıkladı.

Android güncellemelerini en hızlı yayınlayan şirketlerden biri olan Nokia, Android One programı kapsamında piyasaya sürdüğü telefonlarına sırayla Android 10 güncellemesi getirmeyi sürdürüyor. Nokia Mobile resmi twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Nokia 7.1 modeli Android 10 güncellemesini almaya hazır.

Android 10 Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Peki, Nokia 7.1 sahipleri telefonlarını Android 10'a nasıl güncelleyecekler?

Android 10 güncelleme işlemi oldukça basit. Bunun için telefonunuzun yazılım güncellemesini kontrol etmeniz gerekli. Takip edeceğiniz yol: Ayarlar > Sistem Güncellemesi > Sistem Güncellemelerini Kontrol Et şeklinde olacaktır. Bu adımları takip ettikten sonra eğer bir güncelleme varsa, telefonunuza indirilecek, ardından da kurulum işlemine devam edebileceksiniz.

Elbette Nokia 7.1 için Android 10 güncellemesi bölgeden bölgeye göre farklı zamanlarda yayınlanacak. O nedenle Nokia 7.1 sahipleri ara ara güncellemeleri kontrol edebilirler.

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