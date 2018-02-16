Nokia 7 Plus'tan Şimdiye Kadarki En Net Kare Sızdı
Nokia 7 Plus ve Nokia 1'e ait yeni görüntüler internete sızdı; Nokia bu kareleri adeta doğruladı!
- Zeynel A. Öztürk
Hakkında çok şey duyduğumuz Nokia 7 Plus, yeni sızan çizimler sayesinde bu kez net bir biçimde karşımızda.
Paylaşımları genellikle güvenilir olan @evleaks'in paylaştığı çizimlerde telefonun açık ve koyu renkli modellerini görüyoruz. İki modelde de çift lensli kameranın etrafında turuncu bir hat bulunuyor. Cihazın ekranının genişliği fark ediliyor; bu ekran muhtemelen 18:9 oranına sahip. Nokia 7 Plus, Android One'ı yani Android'in "saf" halini kullanıyor.
Tasarım önceki sızıntılarla uyum gösterdiği için gördüklerimiz gerçek olabilir.
Aynı kaynak, henüz hakkında çok az şey bildiğimiz Nokia 1'den de görüntüler paylaştı. Alt seviye olduğu kesin olan telefon, bu çizimlerde küçük bir ekran, geniş bir çerçeveyle geliyor.
Nokia Neredeyse Onayladı
Sızıntıyla ilgili en ilginç gelişme ise Nokia Mobile'dan tasarımla ilgili şikayete gelen cevap oldu. "Böyle hissettiğiniz için üzüldük" diyen Nokia, "yeni telefonlar" sözcüğünü kullandı ve sızıntıların doğru olduğunu neredeyse kabul etti.
Telefonların gerçek olup olmadığını, amiral gemisi Nokia 9 ile birlikte bu ayın sonundaki MWC 2018'de göreceğiz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın