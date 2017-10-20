Nokia 7 Tanıtıldı, Ama Çok Umutlanmayın
Nokia 7 "harika" tasarımla geliyor, ancak muhtemelen onu asla satın alamayacaksınız.
Nokia, HMD Global tarafından yeniden doğmasıyla birbiri ardına yeni modellere kavuşmakla kalmadı, bir anlamda köklerine de geri döndü. Tasarım hatlarıyla, o özlediğimiz "Lumia" tadını vermeye devam eden Nokia, yeni modeli Nokia 7 ile çok daha başarılı bir tasarım çizgisine imza atıyor. En azından şimdilik söylenen bu. Bir başka söylenen şey ise, Nokia 7'yi ülkemizde asla göremeyeceğimiz. Zira telefon yalnızca Çin'e özel olarak geliştirildi.
Nokia 7, şimdilik "tasarım lideri" akıllı telefon olarak anılıyor, ancak bu ne kadar doğru telefonu incelediğimiz zaman söyleyebileceğiz. Elbette inceleme şansı bulabilirsek. Zira gelen bilgilere göre Nokia 7 yalnızca Çin'de satışa sunulacak. Bunun sebebi de Asya'da rağbet gören bir altyapıya sahip olması.
Nokia 7, Qualcomm Snapdragon 630 işlemciden güç alırken, ona 6 GB RAM eşlik ediyor. İşlemcisiyle orta segmente konumlanan telefon, RAM kapasitesiyle ise üst seviyeyi gözetiyor. Bu garip eşleştirme, Asya pazarında satışa sunulan telefonlarda oldukça yaygın.
Alüminyum gövde ve 3D kıvrık cam ekran kenarlarına sahip olan Nokia 7, arka kamerasıyla 16 MP ve f/1.8 diyaframlı lens, ön kamerasıyla da 5 MP ve f/2.0 diyaframlı lens sunuyor. Nokia'nın yeni ortaya attığı Bothie çekimlerinin yapılabildiği telefonda, ön ve arka kamera aynı anda çekim yaparak, tek karede çift görüntü paylaşabiliyor. Nokia 7'de dikkat çeken bir başka özellik ise, Carl Zeiss objektiflerinin kullanmasının yanı sıra, 360 derece ses kaydı için OZO teknolojisine de destek sağlaması.
3000 mAh kapasitesinde batarya ve 5.2 inç Full HD ekranla gelecek olan Nokia 7'nin 6 GB RAM'li modelinin fiyatı 370 Dolar olarak biçilmiş durumda. Son olarak Nokia 7'nin bir de 4 GB RAM'li modeli bulunduğunu; belki onu ülkemizde veya Avrupa pazarında görebileceğimizi de söyleyelim.
Ercan Uğurlu
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