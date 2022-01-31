Nokia, China Mobile ve MediaTek'ten Dünyada İlk Olan 5G Rekoru!

Nokia, China Mobile (CMCC) ve MediaTek, dünyanın ilk 3 bileşenli taşıyıcı toplama teknolojisi testini gerçekleştirerek 3Gbps'lik rekor ile 5G Bağımsız (5G SA) hızına ulaştı.
Bugüne kadar yayınlanan neredeyse tüm 5G dağıtımları, yeni radyo teknolojilerini kullanan ancak yine de temelinde 4G çekirdeğine dayanan Bağımsız Olmayan 5G'ye (NSA 5G) dayanıyordu. Ancak 3 teknoloji şirketinin bir araya gelerek geliştirdiği 5G SA, verilerin toplama noktasında daha yakın bir yerde işlenmesine ve ağ dilimleme gibi özelliklere olanak tanıyan yeni bir sanal bulut tabanlı çekirdek kullanarak bir ilke hizmet ediyor. Bu sayede elde edilen hızlar, gelişmiş güvenilirlik ve ultra düşük gecikme süresi sağlıyor.
Bu yetenek yalnızca hızları ve kapsama alanını iyileştirmekle kalmayacak, operatörlerin mevcut yapılarını kullanarak ağ dağıtım maliyetlerini azaltmalarına da imkan tanıyacak.
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