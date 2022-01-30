Şüpheli Bir iOS 16 Sızıntısı, Etkileşimli Widget'ların Geleceğini Söylüyor!

Sızan iOS 16 ekranı, Apple'ın etkileşimli büyük widget'lar üzerinde çalıştığını gösteriyor.

  • Ercan Uğurlu
iOS 16 Sızıntısında Yeni Widget'lar Göründü!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Çip Krizi İçin Korkutan Tahmin: 2022'de de Bitecek Gibi Görünmüyor!
Samsung'un Başına Bela lan Son Patent Trolü, Samsung'un İçinden Çıktı!
Ubisoft, Battle Royale Oyunu Hyper Scape'i Tarihe Gömeceğini Açıkladı!
Şüpheli Bir iOS 16 Sızıntısı, Etkileşimli Widget'ların Geleceğini Söylüyor!
ASUS, Yeni Taşınabilir DVD Yazıcısı ZenDrive V1M'yi Duyurdu

 

 