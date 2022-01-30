Şüpheli Bir iOS 16 Sızıntısı, Etkileşimli Widget'ların Geleceğini Söylüyor!

Apple'ın iOS 15.3 sürümü henüz yeni kullanıma sunuldu ancak şimdiden yeni iOS sürümüyle ilgili bilgiler gelmeye başladı. Bunlar henüz güvenilir kaynaklara dayanmasa da fikir verici ölçüde. Konu Apple olduğunda neyin doğru çıkacağını kestirmesi de güç.
LeaksApplePro'nun paylaştığı bilgiye göre Apple, iOS 16'da büyük etkileşimli widget'lar yer alacak. "Etkileşimli widget'lara hazır olun! Apple, şu anda dahili olarak InfoShack olarak adlandırılan bu 'büyük widget'lar üzerinde çalışıyor. Yakında onlar hakkında daha fazla bilgi gelecek," şeklinde bir tweet atan LeaksApplePro, konuyla ilgili daha fazla ayrıntı ise paylaşmamış.
??EXCLUSIVE: iOS 16.— LeaksApplePro (@LeaksApplePro) January 26, 2022
Be prepared for interactive widgets! Apple is now working on these "big widgets" internally named InfoShack.
Will tell you more about them soon. pic.twitter.com/GZF9zYjOsw
Ekran görüntüsüne baktığımızda, Apple'ın diğer uygulama kısayollarının yanı sıra InfoShack olarak Kontrol Merkezi geçişlerini de sunacağını görebiliyoruz. Ancak elbette bu şimdilik resmi bir bilgi olmaktan çok uzak. Bekleyip göreceğiz.
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