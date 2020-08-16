Nokia'dan İlk Ticari 5G SA Özel Ağ Çözümü!

5G SA'nın kullanıma sunulmasıyla birlikte Nokia, piyasada bulunan en kapsamlı uçtan uca yüksek performanslı 4.9G/LTE ve 5G özel kablosuz ağ çözümleri portföyünü müşterilerine sunmaktadır.
Nokia Enterprise Başkanı Raghav Sahgal'ın bu konudaki görüşleri şöyle: "5G SA'nın kullanıma sunulmasıyla birlikte altyapı, bağlantı ihtiyaçları ve kullanım senaryoları ne olursa olsun kurumsal müşterilerimiz için özel kablosuz çözümler ile dijitalleşme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri yepyeni bir standart belirliyoruz.
"Özel kablosuz bağlantı, uzun vadeli dijital dönüşüm hedeflerini gerçekleştiren müşterilerimiz için merkezi bir rol oynuyor. 5G SA'yı sunarak da otomotiv, beyaz eşya üretimi gibi bulut, robotik ve kendi kendini yöneten AGV lerin mobilite ihiyaçlarını karşılayan, makine operasyonlarının güvenilir düşük gecikmeye ve yüksek veri hızına sahip, misyon açısından kritik olan talepleri oluşturduğu otomotiv üretimi gibi en talepkar kullanım alanlarında dijitalleşmeyi hızlandırmanın yollarını döşüyoruz."
5G SA özel kablosuz çözümlerin geliştirilmesi ile birlikte Nokia, 2020'nin ilk çeyreğinden itibaren müşterileri ve mobil operatör iş ortakları ile birlikte yerinde deneyler yapabilmekte ve Nokia'nın, dünyanın dört bir yanında 30'dan fazla 5G kullananlarla birlikte toplamda 180'den fazla özel kablosuz kurumsal müşterisi bulunmakta. Nokia geçtiğimiz günlerde aralarında Deutsche Bahn, Lufthansa Technik ve Toyota Production Engineering'in de bulunduğu 5G özel kablosuz ağ kurulumlarını duyurdu.
Nokia'nın yeni 5G SA çözümleri ile kurumsal müşterilerin, otomasyon etkinleştiricilere sahip kompakt bir tak ve çalıştır sistem olan Nokia Dijital Otomasyon Bulutu'nu kurma veya Nokia Modüler Özel Kablosuz Ağ ihtiyaçları doğrultusunda kendi ağlarını daha da özelleştirebilme imkanları olacak.
Aynı zamanda Nokia, Sandvik Mining ile Rock Technology'nin Tampere, Finlandiya'daki test madenlerinde bir Nokia 5G özel kablosuz ağ kuracaklarını da duyurdu.
Rock Drills and Technologies, Sandvik Mining ve Rock Technology başkanı Patrick Murphy'nin bu konudaki görüşleri şöyle: "NDAC-Nokia Dijital Otomasyon Bulutu ile Nokia 5G SA özel kablosuz ağı kurarak burada, Tampere'deki test madenimizde oyunu değiştirebilecek tamamen yeni bir dizi özelliği deneyebileceğiz.
"Operasyonlarını dijital hale getirecek teknolojileri kullanmalarına yardımcı olmak amacıyla müşterilerimizle çalışırken 5G'nin kullanıma sunulması robotik, uzaktan ve kendi kendini yönetebilen operasyonlar, tam filo otomasyonu, analitik ve gelişmiş güvenlik gibi alanlarda yeni fırsatların da kapısını aralıyor. Bu sayede de madenciliğin dijital dönüşümünde yepyeni bir çığır açıyor"
Konuyla ilgili olarak Sahgal şunları da ilave etti: "Endüstriyel uygulamaların yüzde 85'inden fazlasını ele alan 4.9G/LTE'nin bir süre daha en önde gelen özel kablosuz çözüm olmaya devam edeceği kanaatindeyiz ve bu duyuruyla bir taşla iki kuş vuruyoruz. Müşterilerimize 4.9G/LTE ile başlama ve ekosistem olgunlaştıkça 5G'ye geçme veya alternatif olarak teknolojiyi doğrulayarak ve heyecan verici bir 5G ekosistemi geliştirmek amacıyla da OEM ve endüstriyel varlık tedarikçilerini yönlendirerek 'doğrudan 5G' teknolojisine geçme imkanı sunuyoruz."
Private Networks at Omdia Baş Analisti Pablo Tomasi, şu yorumlarda bulundu:
"Ulaşım ve imalat gibi endüstri sektörlerinde başarılı olmak için, hücresel ekosistem hem mevcut problem noktalarını hem de uzun vadeli yıkıcı eğilimleri ele alan cazip bir ortam sunmalıdır. Özel ağlar pazarı, özel LTE tarafından sağlanan güven ve sonuçlar üzerine inşa edilecek, ancak işletmeler, satıcılar ve hizmet sağlayıcıları şimdi 5G'nin gerçek potansiyelini ve stratejilerine nasıl dahil edileceğini anlamaya başlamalıdır. Nokia, 5G SA Özel Ağı teklifi ile hızlı bir şekilde hareket ederek artık 5G ekosisteminin işletmeler için büyümesini sağlamada önemli bir rol alma fırsatına sahip"
Ticari olarak kullanıma sunulan özel kablosuz 5G SA ile birlikte Nokia, OEM ve ekosistem iş ortaklarının da 5G özelliklerinin doğrulanmasını hızlandırabilmesine imkan sağlıyor. Bu da 5G özelliğine sahip endüstriyel varlıkların geliştirilmesine yardımcı olacak, uygulama geliştirme çalışmalarını hızlandıracak ve 5G'yi gelecekteki endüstriyel süreçler ve sistemlere entegre edebilecektir.
Hizmet sağlayıcılarının, bulut iş ortaklarının, sistem entegratörlerinin, stratejik danışmanlık ve sektör uzmanlarının da dahil olduğu özel kablosuz ağ ekosistemiyle birlikte çalışmaya ek olarak Nokia ayrıca sektöre özel kullanım alanlarında 5G'nin sağladığı dönüşümle ilgili faydaları sunmak için dikey uzmanlığını da uygulamaya koyacaktır.
Sektörde özel 5G için gereken temeli sağlayan 3GPP 5G SA mimarisi ile Nokia'nın 5G SA özel kablosuz ağı, sektörle ilgili gelecekteki özelliklere ve gelişmelere imkan sağlayan temel platform halini alacaktır. Buna, Ultra Güvenilir Düşük Gecikme Özellikli İletişim (URLLC), Zaman Açısından Hassas Ağ Kurulumu (TSN) ve gelecekteki 5G 3GPP sürümlerinde (R16-18) kullanıma sunulacak olan diğer birçok endüstriyel özellik de dahildir.
Bugünkü duyuru ayrıca yerel 5G spektrumunun varlığı nedeniyle 5G teknolojisinin ve bu teknolojiyle ilgili ekosistemin erkenden benimsenmesi açısından temel nitelikteki Almanya, Japonya ve Birleşik Krallık gibi pazarların ihtiyaçlarını da karşılıyor.
Nokia ayrıca 4.9G/LTE çözümleri portföyünde yeni gelişmeler olduğunu da duyurdu.
Dünyanın ilk Bant 87 (410MHz) telsizinin kullanıma sunulması kritik konumdaki IoT CSP, kamu güvenliği, ulaşım ve kamu hizmetleri çapında ülkenin dört bir yanında özel kablosuz ağlar kullanılması potansiyelini arttırarak kapsama alanını daha da genişletmiştir. TD-LTE konfig 0 uydu çıkış hattı bant genişliğinin artışı video ve makine tabanlı özel ağ uygulamaları için daha gelişmiş uydu çıkış bağlantısı imkanı sunmuştur. Özel kablosuz çözümlerde 4.9G/LTE dilimleme sayesinde belirli kullanım alanlarında garantili yüksek performans için sanal uçtan uca dilimlerin tahsis edilmesine imkan sağlanmıştır.
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