Huawei P40 Lite Tanıtıldı; İşte Özellikleri!

Huawei P40 ailesinin tamamı olmasa da, ilk üyesi tanıtıldı! İşte Huawei P40 Lite.

Huawei P40 Lite Tanıtıldı; İşte Özellikleri!

Huawei, yeni katlanabilen telefonu Mate XS'yi ve MatePad Pro 5G tableti gösterişli bir etkinlikte tanıtmıştı. Firma bu sırada beklenen P40 ailesinin ilk üyesini de sessizce gösterdi.

P40 serisinin tanıtılan ilk cihazı olan Huawei P40 Lite'ın İspanya'ya geleceği açıklandı. Telefon muhtemelen diğer Avrupa ülkelerine de gelecek, ancak bunun ne zaman olacağını henüz bilmiyoruz. Diğer Huawei P40'ların ise Fransa'nın Paris şehrinde 26 Mart'ta yapılacak etkinlikte tanıtılması bekleniyor.

Huawei P40 Lite, firmanın son zamanlardaki diğer telefonları gibi Google hizmetlerinden yoksun olarak geliyor. Yani Gmail, YouTube, Google Play mağazası gibi uygulamalara ulaşamıyorsunuz. Ancak bunların yerine üçüncü parti alternatifleri Huawei App Gallery'den indirebiliyorsunuz.

6,4 inç Full HD+ LCD ekrana sahip olan yeni telefon, gücünü Kirin 810 yonga setinden alıyor. Bu işlemci, en üst seviyede bir işlemci olmasa da, birçok görev için yeterli güce sahip. Android 10 ile gelen P40 Lite, 6GB RAM, 128GB depolama alanı ve ek 256GB alan için microSD yuvasıyla geliyor.

Arka kameraları 48MP, 8MP, bir makro ve derinlik sensöründen oluşan telefonun önünde 16MP'lik bir ön kamera var.

Telefonun İspanya fiyatı, 299 Euro olarak açıklandı. Cihazın diğer ülkelerde hangi fiyatla satılacağı henüz bilinmiyor.

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