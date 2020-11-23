Nokia ve Elisa, Yeni 5G Hız Rekorunu Kırdıklarını Duyurdular!

5G için dev bir adım daha: Nokia ve Fin operatör Elisa, yeni bir 5G hız rekoru kırdıklarını açıkladılar.

  • Levent Öztürk
Nokia ve Elisa'dan yeni 5G hız rekoru

Nokia ve Fin operatör Elisa, ticari bir ağda milimetre dalgası (mmWave) spektrumunu kullanarak 8Gbps'ye ulaştıklarını ve yeni bir 5G hız rekoru kırdıklarını söylüyor. 5G, düşük, orta ve yüksek bant spektrumunun bir karışımını kullanacak ve bunların her biri farklı bir menzil ve kapasite sunacak.

Şu ana kadar Avrupa'daki kurulumların büyük bir çoğunluğu bu bantların orta ve yüksek olan kısmına odaklanmaktaydı. Ancak mmWave, kısa bir menzil içerisinde muazzam bir kapasite sunuyor ve bu da belirli bir seviyede aktarımın garantilenmesini gerektiren yüksek bant genişliği uygulamaları için ideal olmasını sağlıyor.

ABD'deki Fixed Wireless Access (FWA – Sabit Kablosuz Erişimi) geniş bant hizmetleri mmWave'i kullanıyor ve Sanal Gerçeklik (VR) ve Endüstriyel Nesnelerin Interneti (IIoT – ENI) gibi diğer devrimsel uygulamaların da bundan faydalanması bekleniyor.

Test, Elisa'nın Helsinki'deki mağazasında gerçekleştirildi ve her biri ticari 26GHz spektrumunun 800MHz'lik kısmını kullanarak 4Gbps'ye ulaşan iki Qualcomm akıllı telefon formundaki cihazı birleştirerek gerçekleştirildi. Elisa, ticari 5G mmWave hizmetini 2021 yılında sunmayı planlıyor.

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