Nokia ve Google Cloud İş Birliğine Gitti

Google Cloud ve Nokia, ağ altyapılarını modernize eden, bulut tabanlı bir 5G çekirdek ağı kuran ve ağ uçlarını işletmeler için bir iş hizmetleri platformu olarak geliştiren iletişim hizmeti sağlayıcılarına yeni çözümler getirmek için küresel, stratejik bir ortaklık duyurdu.
Bu ortaklık kapsamında, Google Cloud ve Nokia, bulut tabanlı ağ işlevlerini doğrulamak, optimize etmek ve geliştirmek için yakın bir şekilde çalışacak ve iki şirket, iletişim servis sağlayıcılarının 5G bağlantısı ve hizmetlerini geniş ölçekte sunmasına yardımcı olacak yeni çözümleri birlikte geliştirecek.
Günümüzde küresel CSP'ler, tüketicilere yeni, dijital deneyimler sunmaları için ağ ucundaki kurumsal müşterilere 5G bağlantısı ve gelişmiş hizmetler yönlendirerek yeni para kazanma fırsatlarını yaratabilir. Google Cloud ve Nokia, iş yüklerini genel ve özel bulutlarda ağ ucuna kaydırmak için Nokia'nın 5G hizmetlerini ve ağ kabiliyetlerini Google Cloud'un önde gelen yapay zeka, makine öğrenimi ve analiz teknolojileriyle Anthos platformunda bir araya getiren çözümler oluşturacak.
Nokia, bu ortaklığın bir parçası olarak ses çekirdeği, bulut paket çekirdeği, şebeke dışa aktarım fonksiyonu, veri yönetimi, sinyalleri ve 5G çekirdeğini ortaya koyacak. Bu, Nokia'nın otomatik, el değmeden etkinleştirmeye ve IoT cihazlarının uzaktan yönetimine izin veren IMPACT IoT'ye Bağlı Cihaz Platformu'nu ve Nokia'nın Yakınsanmış Şarj çözümünü de içeriyor ve bunlar da iletişim servis sağlayıcılarının 5G ekonomisinde yeni gelir fırsatları yakalamasını sağlayan gerçek zamanlı derecelendirme ve şarj etme gücü sağlayacak.
Google Cloud'un Telekom için Anthos'u, uygulamaları dağıtmak için bir platform görevi görecek ve iletişim servis sağlayıcılarının ağ ucundan halka açık bulut ağlarına, özel bulut ağlarına ve operatör ağlarına kadar her yerde dağıtılabilen bir hizmet ekosistemi oluşturmasına olanak tanıyacak. Ağ ucunda bulut tabanlı uygulamalar sunarak işletmeler daha düşük gecikme sürelerinden faydalanabilir ve maliyetli, kurumda altyapı ihtiyacını azaltarak işyerlerini akıllı perakende, bağlantılı üretim ve dijital tüketici deneyimleri gibi sektörlere dönüştürmelerine olanak tanır.
Google Cloud'da Telekomünikasyon, Medya ve Eğlence Endüstrisi Çözümleri Başkan Yardımcısı olan George Nazi: "İletişim servis sağlayıcıları, hem 5G bağlantısı hem de bulut tabanlı uygulamalar ve kabiliyetler aracılığıyla işletmelerin ağ ucundaki dijital dönüşümlerini desteklemek için önlerinde büyük bir fırsata sahip. Bunu yapmak, bulut tabanlı bir 5G çekirdeği için tasarlanmış modernleştirilmiş bir altyapı gerektirir ve telekomünikasyon endüstrisinin bu müşterileri genişletmesine ve desteklemesine yardımcı olmak için Nokia ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz," diye belirtti.
Deutsche Telekom'da Strateji ve Teknoloji Yeniliği Bürosunun Kıdemli Başkan Yardımcısı Alex Choi: "Deutsche Telekom, otomatik bir üretim modeliyle yeni açık, ayrıştırılmış ve bulut tabanlı bir altyapıya geçiş yapma yolculuğunda. Bu nedenle, Nokia ve Google Cloud gibi iki yenilikçi kuruluşun Open RAN ve sanal RAN ve bulut tabanlı 5G çekirdeği gibi kritik alanlarda ekosistem yeniliğini hızlandırmak için güçlerini birleştirdiğini görmekten heyecan duyuyoruz," diye belirtti.
BT Group'un Baş Mimarı Neil McRae: "BT, platformumuz genelinde bulut tabanlı teknolojileri devreye alıyor, müşterilerimizin işlerini kolaylaştırıyor ve evde, hareket halinde veya işte olsun, günlük yaşamlarının her alanında en iyi ağ deneyimini yaşamalarını sağlıyor. Müşterilerimizin günlük yaşamlarında ihtiyaç duydukları ağ ve hizmetler, bulut tabanlı teknolojilerle ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve deneyim açısından daha da geliştirilebilir. BT, Google ve Nokia'nın yeni, isteğe bağlı ağ ucu ve yakınsama çözümlerini hızlandırmaya yardımcı olmak ve tüketiciler ile kuruluşlar için yeni olanaklar yaratmak için birlikte çalışmalarından dolayı heyecan duyuyor," diye belirtti.
Nokia Bulut ve Ağ Hizmetlerinin Baş Teknoloji Yöneticisi Ron Haberman: "Geçtiğimiz beş yıl içinde, telekom sektörü fiziksel cihazlardan sanal ağ işlevlerine ve şimdi de bulut tabanlı çözümlere dönüştü. Nokia, iş yüklerini şirket içinde veya halka açık bulut ağında çalıştırma seçeneği ve özgürlüğü sağlamak adına hem iletişim servis sağlayıcıları hem de kurumsal müşterilerimize hizmet için Google Cloud ile çalışmaktan heyecan duyuyor. Bulutta yerel ağ işlevleri ve otomasyon, 5G çağında yeni çeviklik ve kullanım durumları sağlayacak."
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