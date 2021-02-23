Samsung ve Apple Arasındaki Fark İyice Açıldı; Tabletlerin Kralı Belli Oldu

Samsung, 2020'nin dördüncü çeyreğinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük tablet markası olmakla kalmadı, Apple ile arasındaki farkı biraz daha açtı. İşte son rakamlar...