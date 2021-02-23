Samsung ve Apple Arasındaki Fark İyice Açıldı; Tabletlerin Kralı Belli Oldu

Samsung, 2020'nin dördüncü çeyreğinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük tablet markası olmakla kalmadı, Apple ile arasındaki farkı biraz daha açtı. İşte son rakamlar...

  • Ercan Uğurlu
Samsung, Tablet Pazarında Farkı Açtı

Tablet pazarı tüm dünyada küçülürken, tablet kategorisinin birkaç markanın tekeli altına girdiğini söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Akıllı telefonların ekranlarının büyümesiyle birlikte küçük oyuncular pazardan çekilirken, tablet kategorisinde Samsung, Huawei ve Apple paylarını artırdılar. Yeni açıklanan verilere göre ise Samsung, 2020'nin son çeyreğinde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın en büyük tablet markası olmayı başarmış durumda. Bir önceki yılın son çeyreğinde da Samsung 1 numaradaydı ama bu kez, Apple ile arasındaki farkı açmış gibi görünüyor. 

IDC'nin yaptığı pazar araştırmasına göre Samsung, yüzde 28.1'lik pazar payı ile birlikte EMEA bölgesinin lideri konumuna yerleşti. Güney Koreli şirket, 2020 yılının 4'üncü çeyreğinde 4 milyondan fazla tablet sattı ve böylece yüzde 26.4'lük büyüme gösterdi. Bu rakam, 2019 yılında 3.2 milyon adetle sınırlıydı.

Apple, ise 2'inci sırada yer alıyor. Apple da son çeyrekte 3.5 milyon iPad sattı ve pazarın yüzde 24.6'sını ele geçirmeyi başararak, yıllık yüzde 17.1'lik büyüme kaydetti.

3'üncü sırada ise Lenovo yüzde 18.3 ile yer alırken, onu yüzde 7.7 ile Huawei ve yüzde 3.2 ile Microsoft takip ediyor.

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