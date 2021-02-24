Parola, PIN, Parmak İzi ya da Yüz Tanıma: Hangisi Daha Güvenli?

Android'li telefonunuzu ve içerdiği verileri yabancılardan nasıl koruyorsunuz? Kilit ekranınız için hangi güvenlik yöntemini kullanıyorsunuz? Android, bunun için farklı seçenekler sunuyor ama her bir seçeneğin, diğerine göre artıları ve eksileri var. Peki ama hangisini seçmeliyiz? Parola mı daha güvenli; yoksa PIN mi? Desen kilidi diğer seçeneklerden daha mı iyi? Peki ya parmak izi ya da yüz tanıma bize neler vaat ediyor?
Bu yazımızda Android'li telefonunuzu kilitlemekte kullanılan yöntemlerin önde gelenlerini gözden geçiriyoruz. Bu yöntemlerin bazıları daha güvenli, bazılarının kullanımı daha kolay. Sizin için en iyisinin hangisi olduğunu bulmak için yazımızı okumanızı öneriyoruz. Böylece doğru kararı verme imkanınız da olacak...
Parola Kullanmak
Artıları: Güçlü bir parola çok güvenlidir.
Eksileri: Ekranı her açtığınızda parola girmek çok zahmetli.
Ne zaman kullanmalı?: En yüksek seviyede güvenliğe ihtiyacınız olduğunda, parola iyi bir seçenek. Tabi doğru parolayı seçmeniz kaydıyla...
Parolalar, tüm sorunlarına rağmen, eğer iyi bir parola seçimi yaparsanız telefonunuzu kilitlemenin en güvenli yolu. Güçlü bir parola, kırılması imkansız olmasa da çok zor kırılacaktır ve telefonunuzu güvende tutacaktır.
Parola kullanmanın dezavantajı ise, telefonunuzun kilidini her açışınızda onu yazmak zorunda olmanız. Telefonu günde onlarca kez açtığımızı düşünürsek, her defasında parola yazmak pek kullanışlı değil. Bu yüzden parolaları biyometrik doğrulamanın yedeği olarak kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
PIN Kodu Kullanmak
Artıları: Parola girmekten daha kolay; sadece rakamları girmeniz gerekecek.
Eksileri: Girmesi paroladan kolay olsa da, her açılışta yine PIN'i girmeniz gerekecek.
Ne zaman kullanmalı?: Biyometrik güvenliğe yedek olarak.
PIN kodunun parolalardan farkı, sadece rakamlardan oluşması. Andorid'de 16 haneye kadar PIN kodları oluşturabiliyorsunuz. 16 haneli bir PIN güvenli olsa da (10 katrilyon kombinasyon), hatırlaması çok zor olacaktır.
Kolay kullanım içinse çoğu kullanıcı, 4 ya da 5 haneli PIN kodları kullanıyor. Dört haneli bir pin, sadece 10 bin kombinasyon anlamına geliyor. Kodunuzu başkalarının tahmin etmesi zor ancak 4321, 6666 gibi tahmin etmesi kolay kodlar kullanmamanız kaydıyla....
Desen Kilidi Kullanmak
Artıları: Kullanımı basit ve rahat.
Eksileri: Yine her açılışta belli bir deseni çizmeniz gerekecek.
Ne zaman kullanmalı?: Parmak izi tarayıcınız yoksa ve PIN kodlarını sevmiyorsanız.
Desen kilidi, dokuz noktadan oluşan bir ızgara üzerinde şekil çizmenizi gerektiriyor. Noktaları istediğiniz yönde birleştirebiliyorsunuz. Noktaları birleştirmek gayet doğal bir hareket olduğundan kullanımı klavye ile uğraşmaktan daha kolay.
Desen kilitlerinin sunduğu güvenlik, parolalarda olduğu gibi nasıl bir desen seçtiğinize bağlı. Dört noktayı birleştirmek size sadece 1.624 kombinasyon sunuyor. Dokuz noktayı birden kullanırsanız, 100.000 kombinasyona yaklaşıyorsunuz.
Araştırmalar, kullanıcıların desen oluştururken hem kolay tahmin edilebilir şekiller çizdiğini, hem de tembellik yapmaya eğilimli olduğunu gösteriyor. Çoğu kullanıcı köşeden başlayarak dört veya beş noktayı kullanmakla yetiniyor ve sık rastlanan şekilleri çiziyor. Hepsinden kötüsü, kilidi açarken ekrana bakan birisi, onu hemen öğrenebilir. Bu yüzden desenler, çok iyi bir güvenlik seçeneği değil. Bunun yerine, diğer seçenekler için sağlama yöntemi olarak kullanılması daha doğru.
Parmak İzi Tarayıcısı Kullanmak
Artıları: Hızlı ve oldukça güvenli.
Eksileri: Sensörler her zaman en elverişli yerde bulunmuyor.
Ne zaman kullanmalı?: Hem kolay kullanılan, hem de yüksek güvenlik sağlayan bir seçenek olduğundan, ekstra bir bahaneniz yoksa her zaman...
Şu sıralar çok yaygın olan parmak izi sensörleri, çoğu kullanıcı için varsayılan kilit açma yöntemi haline geldi. Hızlı, kullanımı kolay ve güvenli olan parmak izi yönteminin neden bu kadar yaygınlaştığını anlamak zor değil. Özellikle parmak izi sensörlerinin arkadan ekran altına kayması ile birlikte, pek çok telefon modelinde erişim sorunu da çözülmüş durumda.
Bununla birlikte her parmak izi sensörü aynı değil. Bazıları daha hızlı çalışırken bazıları, çok yavaş çalışabiliyor ve parmak izinizi tanımak için birkaç deneme yapmanız gerekebiliyor. Bunun yanında parmak izi tarayıcılarını eldivenle kullanamıyorsunuz. Ama güvenlik açısından en iyi seçeneğin bu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Yüz Tanıma Kullanmak
Artıları: Hızlı ve kilidi tek bir bakışla açabiliyor.
Eksileri: Çok güvenli olduğu söylenemez.
Ne zaman kullanmalı?: Hızlı bir çözüm aranan ama güvenlik konusunda fazla bir şey beklenmediği durumlarda...
Yüz tanımanın iki türü var. Apple'ın Face ID teknolojisi kızıl ötesi sensör yardımıyla yüzünüzün 3 boyutlu bir haritasını çıkarıyor. "Kandırılmaz" olmasa da Apple, bu teknolojinin parmak izi sensöründen 20 kat daha iyi olduğunu söylüyor. Face ID'nin güvenli olduğu kabul edilen bir gerçek. Ama buradaki konumuz Android telefonlar ve bu telefonlarda durum biraz farklı.
Android'de kullanılan yöntem ön kamerayla kaydedilen iki boyutlu görüntüyü kullanıyor. Bu yöntem gerçekten hızlı olsa da (hatta en hızlı yöntem olsa da) kandırılması oldukça kolay. Bir fotoğrafla bile bu yöntemin aşılabildiği durumları biliyoruz. Ayrıca gözlüklerle veya ışıklandırması yeterli olmayan yerlerde çok kötü çalışan bir yöntem olduğunu da eklemeliyiz.
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