Parola, PIN, Parmak İzi ya da Yüz Tanıma: Hangisi Daha Güvenli?

Parola mı daha güvenli; yoksa PIN mi? Desen kilidi diğer seçeneklerden daha mı iyi? Peki ya parmak izi ya da yüz tanıma bize neler vaat ediyor? Android'li telefonumuzun kilidini açmak için hangi yöntemi kullanmamız gerektiğini araştırdık...